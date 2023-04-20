通膨飆漲、薪水凍漲！加拿大15萬公務員大罷工

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參與示威者的公務員表示，政府提供的加薪幅度令人相當反感，完全沒有跟上通貨膨脹的速度。過去幾個月，加拿大公務員聯盟與政府進行談判，最後仍無法在18日晚間達成協議，超過15萬名公務員發起罷工，影響所及包括報稅到換新護照等多個公部門。加拿大上一次出現這樣大規模的罷工行動是在1991年，距今已有30多年。此外，加拿大的公務員也要求能有更加彈性的工作模式，像是遠距上班，畢竟疫情期間大家已習慣不進公司，重返辦公室後，有些部門因為有了新進人員，位子根本不夠，如果能夠讓上班方式更有彈性，就能解決部份問題。
在歐洲，英國的食物價格飆漲速度之快，令人難以接受，尤其是麵包更以創紀錄的速度漲價。英國國家統計局表示，麵包、穀物的年通膨率為19.4%，是1989年以來最高，至今食品價格全年飆漲19.2%，也是45年來最高。值得注意的是，儘管歐洲國家普遍受通膨所苦，英國卻是西歐唯一通膨率高達兩位數的國家。
經濟學家認為，受到能源衝擊以及勞動力短缺影響，英國通膨才會一直居於高檔，因為英國比其他歐洲國家更仰賴天然氣，受到俄烏戰事影響更深；此外，人力短缺導致薪資強勁增長，卻薪資上漲幅度無法跟上物價飆升的腳步。