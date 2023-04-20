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通膨飆漲、薪水凍漲！加拿大15萬公務員大罷工

▲加拿大公務員與政府談判調薪幅度破裂，發起15萬人的大規模罷工行動。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大公務員與政府談判調薪幅度破裂，發起15萬人的大規模罷工行動。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

加拿大15萬公務員19日發動30多年來規模最大的罷工，因為加國通膨飆升，調薪幅度及居家遠距工作等議題上，工會與政府無法達成協議，最後談判破局，決定發動罷工。另一方面，在歐洲的英國也因年通膨率在10%以上，導致民怨沸騰。

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加拿大這次大罷工的標語就是「通膨影響每個人」，一句話說出了罷主因，加拿大2022年6月通膨來到史上最高的8.1%，2023年3月降至4.3%，但民眾仍叫苦連天。公家機關稅務部門工作人員要求政府必須在3年內調薪30%，其他單位要求3年內加薪13.5%，或每年加薪4.5%以上，否則無法負擔因通膨導致的物價飆漲，但政府只願在3年內加薪9%，雙方期待值明顯有落差，最後談判破局。

參與示威者的公務員表示，政府提供的加薪幅度令人相當反感，完全沒有跟上通貨膨脹的速度。過去幾個月，加拿大公務員聯盟與政府進行談判，最後仍無法在18日晚間達成協議，超過15萬名公務員發起罷工，影響所及包括報稅到換新護照等多個公部門。加拿大上一次出現這樣大規模的罷工行動是在1991年，距今已有30多年。此外，加拿大的公務員也要求能有更加彈性的工作模式，像是遠距上班，畢竟疫情期間大家已習慣不進公司，重返辦公室後，有些部門因為有了新進人員，位子根本不夠，如果能夠讓上班方式更有彈性，就能解決部份問題。

在歐洲，英國的食物價格飆漲速度之快，令人難以接受，尤其是麵包更以創紀錄的速度漲價。英國國家統計局表示，麵包、穀物的年通膨率為19.4%，是1989年以來最高，至今食品價格全年飆漲19.2%，也是45年來最高。值得注意的是，儘管歐洲國家普遍受通膨所苦，英國卻是西歐唯一通膨率高達兩位數的國家。

經濟學家認為，受到能源衝擊以及勞動力短缺影響，英國通膨才會一直居於高檔，因為英國比其他歐洲國家更仰賴天然氣，受到俄烏戰事影響更深；此外，人力短缺導致薪資強勁增長，卻薪資上漲幅度無法跟上物價飆升的腳步。

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