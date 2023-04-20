跨世代／倡議零死亡願景！考照制度應加嚴、人本交通要有社會共識

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趙家麟表示，「零死亡願景（Vision Zero）」 是一國際性的計畫，目的是達到交通事故零死亡及重傷的目標，這個願景由瑞典議會發起，目前包含挪威、加拿大、澳洲、日本等國家加入；「零死亡願景」當時於瑞典1997年議會通過，是一個指標性的時間點，因為20世紀初，所有大城市交通開始從馬車轉為汽車，對人類城市文明帶來很大的衝擊，大城小鎮全數進入汽車時代，也可以說是「全部被汽車綁架」，但歐洲公民認知已經慢慢想脫離綁架，反省車輛進入城市的衝擊，除了車禍外，還有空氣污染、老人需要快走維持健康等。
他指出，「零死亡願景」跟台灣傳統道路安全，有3個觀念不同，首先「車禍死亡是可以預防、避免，不是現代生活的必然」；再者「不全是駕駛，道路設計者、政策設定者要承受更多責任」，其實車禍事故的雙方都是被害人，沒有駕駛出門是為了撞人，很多時候是空間設計的問題；第三「不是單一專業部門」，交通、工務管不同部分，光路口改造就要牽涉不同單位，不是單一專業、也非單一部門處理，但他認為，「零死亡願景」應該是最上位的事情，地方首長迴避不了，應變成政策宣示，紐約市長在2013、14年進行宣示，第一任任期結束，事故率就降了一半。
而針對台灣駕照制度的考取方式或分級制度是否能夠成為交通教育或再教育的方式，提升用路人道路觀念？
鍾慧諭說，交通亂象目前人跟路是最需要改善的部分，駕駛人應有預防、避免肇事的能力，但台灣現行考照制度太陽春，汽車駕照在2、3年前才有上馬路考，且路考測驗固定項目，侷限在單向技巧，如倒車入庫、曲線進退等，導致駕訓班僅著重教導考試項目，其他駕駛行為、技巧、應注意事項皆忽略。
鍾慧諭指出，其他國家多採實際道路考照，測試項目多，德國在一般道路駕駛、高速公路駕駛、夜間駕駛都有考照過程；日本採抽考方式，駕訓班會完成所有訓練，以因應測驗，發揮駕訓班教育的功能。
她說，除了考照加嚴外，違規記點與換照制度也要加重，日本違規記點級距大、累積期長達3年，但台灣累點後6個月就歸零計算，違規者根本罰不怕，另外，台灣百年駕照、很久才需要換照，日本駕照每3年就得換一次，優良駕駛每5年換一次，還會告知這些年來法令修正的內容，且日本駕照難考，駕駛人都會很小心、遵守規定，建議台灣違規記點與換照制度都要緊密扣連。
在道路的部分，鍾慧諭說，我國缺乏國家統一設計規範，交通部被指責只管車道、沒管道路行人安全部分，若要進行人本道路建設與改革，還得考慮民眾想法，因為台灣人讓車太習慣，道路空間多被車占用，營建署想增設人行道，最大的阻礙就是民意不認同，很多駕駛有停車、車道需求，因此如何在行人地獄下，喚醒人民對生活環境的重視，優先處理行人議題，得公開討論、凝聚社會共識，將行人議題的位階放到最上位，再去思考其他問題。
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