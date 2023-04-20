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何嘉文曾為求子硬灌青蛙酒　深夜上山大喊「來找媽媽」

▲何嘉文曾為求子硬灌青蛙酒，深夜上山大喊「來找媽媽」。（圖／和展影視提供）
▲何嘉文曾為求子硬灌青蛙酒，深夜上山大喊「來找媽媽」。（圖／和展影視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

高點綜合台《震震有詞》這次討論許多觀眾為了求子，不僅聽盡親友閒話，還四處求神拜佛、採信偏方，藝人何嘉文在節目中，提及兩度流產後與先生的心路歷程，也分享求子之路最恐怖的經驗，包括喝青蛙酒、深夜上山拿著菊花來回走並大喊等行徑。

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由謝震武律師主持的《震震有詞》，節目邀請資深媒體人許聖梅、藝人何嘉文、命理專家書珩、婦產科醫師王樂明，以專家立場，一同討論想當媽媽的辛苦，何嘉文表示，當初會結婚就是因為想生小孩，「想著35歲懷孕應該是樂觀的，沒想到2次流產的過程，都以為是生理期提早來，但其實正在流產中。」經過詳細檢查後，何嘉文被診斷出，有可能是免疫系統容易排斥外來的胚胎，醫師建議她一是做試管直接躺到生產、二是找合法的代理孕母，但先生無法接受。

何嘉文表示，在流產後都會思考是不是很想要小孩，面對婆家、先生、父母心理壓力也越來越大，「跟婆婆住在一起時，光讀空氣都覺得婆婆眼光是盯著自己的。」深怕她一個不慎就失去懷孕的機會，「那段時期只要進房間很像拍偵探片，我都會看房內、床底下、床單內有沒有東西，最誇張的一次，是床底下有5、6件小baby的衣服。」面對家人的擔憂及期盼，她說：「幸好我跟老公熬過最低潮，才有後來的一點點幽默感，不然會走心過不去。」

▲何嘉文分享近來心情狀態。（圖／嘉文國際提供）
▲何嘉文為了懷孕，心理壓力大。（圖／嘉文國際提供）
何嘉文為了求子，曾經喝下青蛙酒，「在中藥房經過把脈後，老師父要我跟先生喝一小杯青蛙酒，味道非常腥，是硬灌喝下的，喝完後2、3天，我都在嘔吐中度過。」最恐怖的一次是，親友介紹何嘉文晚上前往山上的宮廟求子，先完成拜拜程序後，廟裡的師父，就給了何嘉文一個小人，要她取小名，「我老公想我們努力了這麼久，『好酒沉甕底』，那就叫陳甕底吧！」接著師父要何嘉文拿著一白一黃的菊花，沿著廟的中庭走，在晚上光線不明、人煙稀少，還要一邊大喊「陳甕底來找媽媽」，她說心裡很慌也很害怕，更有股莫名的悲傷。

▲何嘉文非常滿意現在的工作模式。（圖／何嘉文臉書）
▲何嘉文曾到宮廟求子。（圖／何嘉文臉書）
命理專家書珩表示：「這方式不好，那邊很荒涼很多孤魂野鬼，招來的不是真正跟妳有緣分，即使懷孕了孩子可能不好帶、對媽媽身體也不好。」何嘉文聽完後，吃驚表示當時返家後著實恍神多日。

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