聰明報稅／綜所稅5月申報不延長！財政部：可申請分期繳稅紓困

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今年國內疫情持續穩定且處於低點，所得稅結算申報作業，宜回復常軌，維持法定申報期間1個月，不過，納稅義務人如受疫情影響、屬經濟弱勢者、因客觀事實發生財務困難，致無法於結算申報截止日前完納所得稅捐者，可於今年5月31日前利用財政部稅務入口網線上服務、郵寄或臨櫃等方式申請延期或分期繳納稅捐，無論應納稅捐多寡均得申請，延期期限最長1年，分期最長可達3年（36期），國稅局將從寬受理，以紓解資金壓力。
高雄國稅局進一步說明，111年度所得稅結算申報期間，自112年5月1日起至112年5月31日止，國稅局臨櫃提供各項服務措施期間，及加班收件時段如附件。
自112年4月28日起，納稅義務人凡持有自然人憑證、醫護人員憑證、健保卡及密碼、行動自然人憑證、電子憑證、行動電話認證或以「戶號+查詢碼」為通行碼，可透過財政部電子申報繳稅服務網/綜合所得稅，下載所得及扣除額資料，不用親自到國稅局查詢；國內營利事業、機關團體及執行業務事務所，可自行透過財政部稅務入口網，查詢所得資料，申報期間再至財政部電子申報繳稅服務網辦理網路申報。
高雄國稅局表示，為強化綜合所得稅報繳稅便利性，本年度手機報稅新增現金繳稅及申請延(分)期繳稅功能，並試辦網路（含手機）申報附件上傳服務等措施。民眾於所得稅申報期間24小時均可在家利用網路（含手機）報稅及線上繳稅。
如有報稅問題，也可利用智慧客服線上即時諮詢服務、電話、電子郵件或粉絲專頁洽詢，無須出門即可滿足報稅需求。該局最後呼籲，申報期間如有綜合所得稅臨櫃報稅需求，可利用「報稅預約三合一」之便民服務措施，以網路點選洽辦國稅局/分局稽徵所或電話事先預約，避免現場久候，省時又方便。
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