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新北連兩天槍擊案　綠議員齊轟侯友宜出國拚總統、子彈滿天飛

▲針對新北市連兩天發生槍擊案，新北市議會民進黨團議員召開記者會轟侯友宜出國拚總統、子彈滿天飛，呼籲盡快回台專心市政拚治安。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.20）　
▲針對新北市連兩天發生槍擊案，新北市議會民進黨團議員召開記者會轟侯友宜出國拚總統、子彈滿天飛，呼籲盡快回台專心市政拚治安。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.20）　

記者吳嘉億／新北報導

新北市長侯友宜率團赴新加坡展開市政交流行程，新北市議會民進團黨團今（20）日針對連連兩日發生槍擊事件召開記者會，批評侯友宜昨天傍晚剛出國避風頭、拚選總統，晚間板橋就發生槍擊案，今日上午土城還發生衝鋒槍掃射事件，砲轟市長烙跑，子彈滿街跑、滿天飛，呼籲侯回台專心市政拚治安。對此，人在星國的侯友宜也在受訪時回應，表示在第一個時間已立即指示警方，對於打擊犯罪絕不寬貸、不手軟，也要求今日晚上同步擴大臨檢大掃蕩，全心全力壓制犯罪。

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新北市議員、民進黨團總召集人鄭宇恩表示，在市長臨時宣布出訪的短短幾天不到，新北市很不平靜，從板橋到土城，就有出現2起槍擊案狀況發生；直言侯最常說最在意治安問題，但就連大白天在車水馬龍的路邊，都能掏出這麼一把長槍，若無旁人的對著店家掃射，試問如果槍手這42槍是對著馬路上的車輛、騎士，將造成多少家庭破碎？

新北市議員、民進黨團副召集人張維倩則說到，今年3月台北市黑幫辦春酒事件，侯友宜在受訪時說黑幫膽敢在新北市囂張作亂警方必定主動強勢出擊掃蕩，也說過治安絕非只有警局首長的責任，市府也應該要負責任，而這兩天的槍擊事件，請問侯友宜真的有負起應負責任嗎？

新北市議員、民進黨團幹事長卓冠廷則是補充說明，該名開槍的17歲少年使用制式衝鋒槍，即便是曾受過射擊訓練的人平常沒使用也無法這麼流暢，該名槍手居然可以迅速開槍、換彈匣，開完槍後搭上計程車火速離開現場去投案，顯然有備而來，市警局更該進一步調查本市幫派犯罪及槍枝流竄問題，侯友宜作為警探市長，更該對此向市民交代。

記者會上新北市議員黃淑君、戴瑋珊、顏蔚慈、張錦豪、張嘉玲也輪流向侯友宜喊話，呼籲侯友宜盡快返國顧好市政，批評侯友宜出國拚總統，新北變成靶場，要侯回歸市政，信守對市民的承諾，保護市民的安全。

針對今日土城發生的槍擊案，新北市政府也發表回應，市府副發言人張劭斌指出，市長案發後立刻致電警察局長廖訓誠，要求追查幕後犯罪集團，同時為捍衛維護新北市治安的決心，要求警察局長今晚親自帶隊，擴大全市臨檢行動，全力掃蕩新北市所有不法集團，全面壓制，絕不容許任何歹徒在新北市囂張。

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