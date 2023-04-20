最強春雨今晚最後一舞！明天剩「3區」有雨 珊瑚颱風影響出爐
今（20）日鋒面帶來劇烈降雨，尤其中部地區頻頻傳出淹水災情，中央氣象局指出，鋒面在午後持續往南部移動，明（21）日凌晨開始慢慢遠離，不過今晚南台灣仍要注意局部較大雨勢，且鋒面在明日仍有水氣殘留，因此南部、東部及東南部地區還是有短暫陣雨或雷雨，清晨有大雨出現；此外，今年第1號颱風「珊瑚」已經生成，不過其距離台灣非常遙遠，並不會造成任何威脅與影響。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員曾昭誠表示，鋒面明後兩天持續南下，今晚明日清晨，南台灣還會有降雨，雨是主要集中在山區和恆春半島，南部平地偶爾會降雨，但雨勢不會複製上半天中部的情況，明日白天鋒面影響趨緩，主要雨區變為南部、東部及東南部，雨勢也會明顯變小，預計鋒面週六（4/22）會遠離台灣。
此外，近兩天的連續降雨造成中部淹水，主要與短時間的強烈雨勢有關，據氣象局統計，最大24小時累積雨量都集中在中部，苗栗泰安24小時內累積419毫米雨量，台中外埔也有251毫米；每小時最大累積雨量部分，彰化福興鄉創下108毫米的紀錄，雲林元長鄉97.5毫米，苗栗泰安鄉則是86.5毫米，整個中部累積雨量達到「紫爆」。
至於今年第1號颱風「珊瑚」，曾昭誠提及，颱風在今日下午14時生成，但其壽命受到垂直風切影響，預計在48小時左右就會消散在關島附近海面，屆時距離台灣也還有4000多公里的距離，因此對台灣毫無影響。
明日天氣部分，由於鋒面後的東北季風增強，北部、宜蘭地區稍微轉涼，白天高溫落在攝氏23至25度，南部則是仍有攝氏25至30度的白天高溫，全台早晚低溫約為攝氏20度；週末東北季風減弱，氣溫略升、將雨趨緩，下週二新一波鋒面來襲，不過降雨預計會比近期還小，主要集中在東半部。