台南房貸族一次搞懂購屋補貼如何領3萬6萬

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台南市都發局為讓市民清楚兩方案規定及申請方式，特別說明。中央3萬元之「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，為全國性補助方案，針對「一定家戶所得以下，僅持有一戶自用住宅貸款、且一定核貸金額以下者，提供每戶一次性的3萬元支持金」，方案適用對象為申請人及其配偶名下僅有一戶房屋並有自用性質購置住宅貸款、核貸金額為700萬元以內、110年各類所得總額合計於120萬元以內。認定基準日以112年2月28日為準，該方案預計申請日期為112年6月至12月，屆時民眾可在內政部營建署網路申請或經由金融機構書面申請。
都發局長徐中強表示，市府6萬元之台南市首次自購住宅貸款利息補貼方案，適用對象僅為設籍於台南市之市民，本方案並需搭配辦理112年度「整合住宅補貼資源實施方案」自購住宅貸款利息補貼之合格戶， 40歲以下青年可優先通過。其申請資格為家庭成員（申請人及其配偶與戶籍內直系親屬）名下僅持有申請日前2年內購買並辦理貸款之一戶房屋，或尚未購屋預計於112年12月31日前購屋貸款者。家庭成員家庭年所得需低於101萬、每人每月平均所得低於49805元、家庭動產限額302萬、不動產限額537萬。本方案預計於112年8月至10月受理申請，採網路申請或向市府都發局郵寄申請。
都發局進一步說明，「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」之合格戶得同時享有政府其他住宅相關協助措施，故台南市房貸族如二方案資格皆符合，可同時享有補助，最高可領9萬元。