搶救思覺失調症２關鍵！及早診治＋長效針劑助穩控

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為了幫助大眾正確認識思覺失調症，三軍總醫院北投分院舉辦記者會，邀請專家介紹疾病、醫療進展，以及結合軍陣精神醫療與社區健康營造的新時代醫療照護模式。
大台北居民精神健康守護者 多元醫療提供全面照護
三軍總醫院北投分院楊斯年院長表示，三總北投分院與台灣精神醫療史的關係密不可分。三總北投分院前身是距今125年、日據時代的衛戍醫院北投分院，因地處煙霧氤氳的青磺溫泉區，因此被定位為「溫泉療養所」；戰後1951年，三總北投分院創下國軍醫院先例，首創精神科病房；也是早期設立的公立精神科醫院之一，並且訓練培育出許多精神科人才，遍及全台各醫院與系統。
近年三總北投分院更是與時俱進，整合醫學中心醫療能量，共享醫療資源，從守護國軍健康的軍陣精神醫療，擴及社區健康的「大台北居民心理健康照護」，發展出獎勵規律就醫「溫泉代幣」機制、古蹟精神療癒、觀光性質的庇護工場培養病友就業技能與自立能力、社區居家服務等多元特色醫療，提供思覺失調症等精神科病友全面完整的照護。
社區精神照護不漏接 及早治療迎回彩色人生
三軍總醫院北投分院社區精神科楊蕙年主任分享收治一名思覺失調症病友的治療照護成果。阿正在大學時開始出現幻聽，初期以為自己有神通，但當腦中聲音越來越激進，每天喊打喊殺，嚇得阿正不敢睡。每天晚上跑到速食店或公園，待上一整夜，天亮才回家。這樣的情況持續半年，始終不覺得自己生病的阿正，在父親的堅持下，透過警消人員協助送醫治療。
經過醫護人員的長期細心照護下，阿正不但可以幫忙照護晚期肺癌的媽媽走路復健、每餐一小時的餵食，最近一年更在醫師建議新一代長效針劑的幫助下，回歸平靜的人生，保有正常的工作與生活。
楊蕙年主任指出，不同於身體其他器官生病如骨折、肚子痛容易被察覺，思覺失調症起因於大腦生病，病友常常不知道自己生病了，缺乏所謂的「病識感」，若再加上家屬也不曉得如何求助，通常會耽誤及早診斷與治療的時機。
為此，三總北投分院積極整合資源，強化精神醫療照護的社區網絡，提供3支便捷無阻的諮詢專線，分別開放給一般民眾、警消人員、衛政社政人員使用，從各角度找出疑似病友，透過完善的轉介後處理流程，提供家訪、電訪與緊急送醫等醫療照護服務。特別的是，三總北投分院目前服務範圍不僅涵蓋台北市12行政區，更拓展至新北市17個行政區，是大台北居民心理健康的守護者。
及早發現翻轉思覺失調症！長效針劑穩控達多贏
三軍總醫院北投分院社區精神科陳泰宇醫師說明，思覺失調症是一種嚴重、慢性，會造成思考能力與知覺功能失調的精神疾病，研究統計大約每100人就有1人罹患，首次發病年齡多在15-20歲，男女比例相當。且研究統計，思覺失調症等精神疾病病友因缺乏病識感，首次發病後平均將近1年半才就醫，耽誤搶救大腦功能的時機。
及早診斷與治療是翻轉思覺失調症的關鍵！當民眾出現工作和社交能力減退、思考、記憶、專注力變差、失眠、多疑、甚至幻覺、妄想時，都需要提高警覺可能是思覺失調症的警訊，需盡早就醫做進一步診斷。
陳泰宇醫師表示，一旦確診，目前有多種口服與針劑藥物選擇，現階段國際趨勢建議在醫師評估下優先使用長效針劑治療，不僅有助長時間維持血液中藥物濃度、提升用藥規律性、降低復發風險，也能減少照護者提醒按期吃藥而可能引發的衝突與壓力。目前為幫助思覺失調症病友穩控疾病，政府連續兩年編列長效針劑專款逾27億元用於精神疾病治療，且針對臨床給予新增長效針劑個案，額外給予點數獎勵，期待達到病友好、家屬好、醫師好、社會好的多贏局面。
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