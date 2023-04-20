治療失眠當心反成癮　這「1針」非法用會致命

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「牛奶針」治療失眠 成癮造成昏迷及死亡臺北市立聯合醫院仁愛院區藥劑科藥師顧苡平表示，近年來有一藥品因為被許多藝人濫用而數次登上媒體版面，此藥品就是俗稱「牛奶針」的異丙酚(Propofol)。異丙酚為一種短效性麻醉藥，醫療上使用於手術時的全身麻醉、進行檢查或使用呼吸器病人的鎮靜作用，是醫院非常普遍使用的藥品，因為其乳白色的液體外觀而有了「牛奶針」這個別稱，在台灣被列為第四級管制藥。
然而，因為異丙酚快速且有效的鎮靜催眠效果，被許多有心人士非法用於治療失眠，更有些人沉溺於注射後降低焦慮而產生的欣快感，造成異丙酚成癮，不斷重複注射、過量注射，甚至搭配其他毒品服用，在沒有醫護人員監控下，恐怕會造成呼吸與循環系統抑制、昏迷、死亡。
常備止痛藥勿濫用 恐造成肝臟、腎臟損傷除了異丙酚這種較難取得的管制藥有濫用的問題，一般家庭常備的止痛藥也是容易被濫用的藥品，民眾常因為想快速且有效的達到止痛的效果，而在短時間內服用過多的止痛藥。過量退燒止痛用的乙醯胺酚(Acetaminophen)會造成肝損傷、猛爆性肝炎、肝衰竭，最嚴重可能造成死亡；過量非類固醇消炎止痛藥（如Ibuprofen、Diclofenac等）則是會傷害腎臟，最終可能導致須洗腎。
安全用藥把關 謹守四原則顧苡平提醒，為了身體的健康，並為自己的用藥安全把關，應謹記以下4個用藥安全原則：
1.服用處方藥與指示藥需照醫師醫囑或藥師指示用法。
2.自行購買成藥須注意標示的使用劑量與服藥間隔時間。
3.不買來路不明的藥品。
4.不吃別人贈送的藥品，避免治病不成反傷身。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57505
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