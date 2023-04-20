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治療失眠當心反成癮　這「1針」非法用會致命

治療失眠當心反成癮　這「1針」非法用會致命
治療失眠當心反成癮　這「1針」非法用會致命

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】藥品指的是用來預防、診斷、治療或減輕疾病症狀的化學物質，但如果不好好按照醫囑用藥，隨意自行服用或增加劑量，就有可能讓這些對健康有益的「藥」變成傷害身體的「毒」！

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「牛奶針」治療失眠　成癮造成昏迷及死亡

臺北市立聯合醫院仁愛院區藥劑科藥師顧苡平表示，近年來有一藥品因為被許多藝人濫用而數次登上媒體版面，此藥品就是俗稱「牛奶針」的異丙酚(Propofol)。異丙酚為一種短效性麻醉藥，醫療上使用於手術時的全身麻醉、進行檢查或使用呼吸器病人的鎮靜作用，是醫院非常普遍使用的藥品，因為其乳白色的液體外觀而有了「牛奶針」這個別稱，在台灣被列為第四級管制藥。

然而，因為異丙酚快速且有效的鎮靜催眠效果，被許多有心人士非法用於治療失眠，更有些人沉溺於注射後降低焦慮而產生的欣快感，造成異丙酚成癮，不斷重複注射、過量注射，甚至搭配其他毒品服用，在沒有醫護人員監控下，恐怕會造成呼吸與循環系統抑制、昏迷、死亡。

常備止痛藥勿濫用　恐造成肝臟、腎臟損傷

除了異丙酚這種較難取得的管制藥有濫用的問題，一般家庭常備的止痛藥也是容易被濫用的藥品，民眾常因為想快速且有效的達到止痛的效果，而在短時間內服用過多的止痛藥。過量退燒止痛用的乙醯胺酚(Acetaminophen)會造成肝損傷、猛爆性肝炎、肝衰竭，最嚴重可能造成死亡；過量非類固醇消炎止痛藥（如Ibuprofen、Diclofenac等）則是會傷害腎臟，最終可能導致須洗腎。

安全用藥把關　謹守四原則

顧苡平提醒，為了身體的健康，並為自己的用藥安全把關，應謹記以下4個用藥安全原則：

1.服用處方藥與指示藥需照醫師醫囑或藥師指示用法。

2.自行購買成藥須注意標示的使用劑量與服藥間隔時間。

3.不買來路不明的藥品。

4.不吃別人贈送的藥品，避免治病不成反傷身。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57505

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