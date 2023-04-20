Q2低點、3奈米放量、漲電費影響毛利？　台積電法說會重點一次看

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針對第二季財測，台積電預估第二季營收為152到160億美元，相較本季的167.2億元，約季減4.3至9%。若以新台幣兌美元30.4元來計算，預估毛利率介於52到54%（本季為56.3%），營業利益率則介於39.5到41.5%（本季為45.5%）。
台積電指出，今（2023）年上半年，無晶圓廠半導體庫存調整所需要的時間將較之前預期更長，且可能得持續到第三季才會重新平衡到更健康的水準。今年整年來看，下修了對半導體市場（不含記憶體）的預期至年減中個位數（mid-single digit）百分比，晶圓製造產業則預期為年減高個位數（high-single digit）百分比。
但台積電強調，公司得益於強大的技術領先及差異化，相信公司在第二季正在跨過業績週期低點，整年度表現將優於市場，且客戶新產品將問世，預期公司 2023年下半年的業績表現將優於上半年。
至於第二季毛利率部分，台積電估介於52到54%，同樣為季減，主要原因在於產能利用率較低以及台灣的電力成本較高，並強調今年台積電毛利率將面臨較低產能利用率、3奈米量產、海外生產據點擴展，以及電力成本上升的通貨膨脹等挑戰。其中電費部分，從4月1日開始漲電價17%，估對第二季毛利率影響0.6%，全年影響毛利率約0.5%，但公司強調會積極優化內部成本，認為長期毛利率達53%以上仍是可實現的。
資本支出部分，台積電表示年初估的320億至360億美元，那時考量的就是比較緊縮的資本支出，因此這次法說會相關資本支出數字不變，但儘管如此，公司仍重申持續致力於每年、每季實現可持續性且穩定增加的現金股利。
而大家關注的高雄廠進度部分，台積電發言人黃仁昭表示，產量都得看市場需求，目前因為日本、中國大陸南京都在做28奈米製程，另外歐洲也正在評估，屆時28奈米可能作為車用，因此高雄廠28奈米就先放緩，並規劃更先進3奈米以下的製程，但強調目前什麼樣的先進製程與時間都保留彈性，高雄建廠仍持續進行中。
另外，市場關注台積電申請美國晶片法案的補助，但反對一些條件正在溝通當中。台積電今日補充「現階段還不能講太多」，僅說目前是申請階段，但跟美方有關單位保持密切且經常性的聯絡，就是為了確保對規定完全了解，而台積電這裡也會也給對方看法，強調是雙向的溝通。
先進製程部分，台積電強調，3奈米製程技術無論在PPA（效能、功耗及面積）及電晶體技術上，都是業界最先進的技術，且高度量產並具備良好良率。目前因HPC和智慧型手機相關應用很多，因此3奈米需求超越公司的供應能力。
台積電預期3奈米製程將從2023年第三季開始貢獻大幅營收，估3奈米製程將占台積公司2023年晶圓營收的中個位數（mid-single digit）百分比，至於N3E已通過驗證並達成效能與良率目標，預計在2023年下半年量產。至於2奈米製程，台積電觀察到2奈米製程在HPC和智慧型手機相關應用方面引起了許多客戶的興趣和參與，相關技術研發進展順利，將如期在2025年進入量產。