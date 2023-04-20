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獎勵國際包機到花東！王國材促2023年至少17架次

▲疫後觀光局獎勵航空公司或旅行業境外包機到花東旅遊，其中日本地區每架次獎勵逾新台幣35萬元，若滿5成每名旅客增600元。交通部長王國材要求，包機到花東今年要達17架次。（圖／記者許若茵攝，2023.03.22）
▲疫後觀光局獎勵航空公司或旅行業境外包機到花東旅遊，其中日本地區每架次獎勵逾新台幣35萬元，若滿5成每名旅客增600元。交通部長王國材要求，包機到花東今年要達17架次。（圖／記者許若茵攝，2023.03.22）

中央社

（中央社記者盧太城台東縣20日電）疫後觀光局獎勵航空公司或旅行業境外包機到花東旅遊，其中日本地區每架次獎勵逾新台幣35萬元，若滿5成每名旅客增600元。交通部長王國材要求，包機到花東今年要達17架次。

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因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，已有3年沒有國際包機載客到花東旅遊。立法院交通委員會召委許智傑、民進黨籍立委劉櫂豪今天邀請交通部長王國材及觀光局人員到台東豐年機場報告COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後包機到花東旅遊作為。

觀光局在簡報中表示，COVID-19疫後爭取經費持續推動花東旅遊境外包機計畫，時間從民國112年至114年。

獎助對象，觀光局指出，是經營國際包機的國內外航空公司或旅遊業者，台灣以外地區無定期航班的機場飛航至花東地區機場，包機旅客是非中華民國籍或有居留權的華僑或他國人士。

觀光局簡報表示，獎助條件最低門檻每架次要50名旅客以上，日本地區每架補助新台幣38萬5000元或日幣137 萬5000元，韓國及東南亞新台幣33萬5000元或韓圜1200萬元，港澳、菲律賓、其他客源及中國大陸地區新台幣28萬5000元或美金9300元。

另外還有加碼3重送，包括放寬獎助小型客機包機，配合台東重大節慶活動行銷包機或跨夜留宿等皆有補助措施。

交通部觀光局長張錫聰在會中表示，107年包機到花東的有34架次，108年28架次、109年21架次，此後都沒有。王國材以疫情前107年的34架次為基準折半，要求觀光局今年至少達到17架次的目標，明年恢復34架次，接著就以50架次以上為目標，要設定目標才會積極推動。

王國材指出，解封後為加速擴大吸引國際觀光客，交通部動用53億元預算獎助到台旅遊，但外館及旅行社在國外的行銷不足，很多國外遊客根本不知道，希望觀光局將53億元的擴大觀光客補助及國際包機獎助，透過外館及旅行社行銷，攬客到花東。

劉櫂豪建議，觀光局可以針對特定對象招攬到台旅遊，例如獎助外國學校到台畢業旅行，如果這些學生在年輕時到過台灣，以後也會再來。（編輯：戴光育）1120420

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