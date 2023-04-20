獎勵國際包機到花東！王國材促2023年至少17架次

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觀光局在簡報中表示，COVID-19疫後爭取經費持續推動花東旅遊境外包機計畫，時間從民國112年至114年。
獎助對象，觀光局指出，是經營國際包機的國內外航空公司或旅遊業者，台灣以外地區無定期航班的機場飛航至花東地區機場，包機旅客是非中華民國籍或有居留權的華僑或他國人士。
觀光局簡報表示，獎助條件最低門檻每架次要50名旅客以上，日本地區每架補助新台幣38萬5000元或日幣137 萬5000元，韓國及東南亞新台幣33萬5000元或韓圜1200萬元，港澳、菲律賓、其他客源及中國大陸地區新台幣28萬5000元或美金9300元。
另外還有加碼3重送，包括放寬獎助小型客機包機，配合台東重大節慶活動行銷包機或跨夜留宿等皆有補助措施。
交通部觀光局長張錫聰在會中表示，107年包機到花東的有34架次，108年28架次、109年21架次，此後都沒有。王國材以疫情前107年的34架次為基準折半，要求觀光局今年至少達到17架次的目標，明年恢復34架次，接著就以50架次以上為目標，要設定目標才會積極推動。
王國材指出，解封後為加速擴大吸引國際觀光客，交通部動用53億元預算獎助到台旅遊，但外館及旅行社在國外的行銷不足，很多國外遊客根本不知道，希望觀光局將53億元的擴大觀光客補助及國際包機獎助，透過外館及旅行社行銷，攬客到花東。
劉櫂豪建議，觀光局可以針對特定對象招攬到台旅遊，例如獎助外國學校到台畢業旅行，如果這些學生在年輕時到過台灣，以後也會再來。（編輯：戴光育）1120420