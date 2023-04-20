于美人「神嘴助攻」王世堅！2句笑翻全場 今同日參選立委神巧合
台灣知名節目主持人于美人，今（20）日宣布以「無黨籍」身分參選2024中正萬華區立委，同日台北市議員王世堅也在民進黨立委初選中以41.97%民調勝出，引發民眾熱議。就有人翻出過去于美人在台北市長候選人黃珊珊造勢晚會上的「挺堅論」，笑稱她是「神嘴助攻」，如今兩人更在同日宣布正式參選，看來頗有機緣。
記者李惠婷/綜合報導
民進黨籍台北市議員王世堅在近日的「堅偉大戰」勝出，據今（20）日黨內初選結果顯示，他以41.97%支持度贏過現任立委何志偉的39.7%，確定由王代表綠營角逐第2選區立委；同日，58歲主持人于美人也宣布參選台北第5選區中正萬華立委，將從藝人身分轉為政治家，引起民眾討論。
對此，就有人翻出于美人2022年11月在無黨籍台北市長候選人黃珊珊的造勢晚會上的言論，當時她突然喊出「市長支持黃珊珊，市議員要搶救民進黨王世堅」，令也在台上的民眾黨同選區議員候選人林珍羽相當傻眼，而全場卻因為這句話哄堂大笑。好在後續林珍羽還是成功奪得席次，而王世堅則在于美人的「神嘴助攻」下，以2萬9796最高票連任，當時王回應：「于美人這一句話，是我這一場選戰以來，聽到最溫暖的一句話」。
關於于美人的選戰，政治學者施正鋒受《NOWnews》採訪，表示媒體背景是她最大的優勢，尤其在庶民間的識別度很高，而她在參選宣言中把「無黨」身分極大化，就是看準目前中正萬華選區有藍綠以外的「空間」，加上她去年九合一大選時曾現身造勢活動力挺台北市前副市長黃珊珊，或許可承接參加台北市長失利、黃珊珊的部分選票。