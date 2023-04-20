韓團身心狀況告急？NCT在玹取消活動 庚潤捲邪教風波恐慌症發作
韓團ASTRO成員文彬19日驚傳輕生驟逝，化為夜空裡的一顆星，讓粉絲為之心碎，男團選秀節目《BOYS PLANET》宣布照常舉辦決賽，但會以哀悼的氛圍，面對一位明星的殞落，而NCT成員鄭在玹、DKZ成員庚潤最近不約而同因身體微恙，宣布暫時休息，粉絲也群起訴求經紀公司重視偶像的身心狀況，希望他們健康、快樂當個偶像，為大家帶來歡樂，而不要為了事業犧牲身體。
記者江芷稜/綜合報導
疫情解封後，娛樂事業回溫，堪稱全球偶像中心的韓團成員們，陸續展開世界巡迴演唱會、見面會，長期奔波各個國家的勞累，加上季節流感來襲，身體因此發出警訊。NCT成員鄭在玹在官網宣布身體不適，雖然新冠肺炎PCR檢查結果呈陰性，被醫師診斷為感冒，但高燒及喉嚨痛等症狀持續惡化，預計會休息一星期，音樂節目、簽名會都暫時取消，「經紀公司將優先考慮藝人的健康和安全，盡最大努力讓他恢復健康」。
相較於在玹身體不適休息，獲得眾人體諒，歌迷要他好好休息，以身體健康為優先，DKZ成員庚潤則陷入「邪教風暴」的漩渦，由於其母親經營的咖啡廳，被指控是攝理教鄭明析的基地，拉攏教友加入教會，飽受輿論抨擊，歌迷紛紛要求他退團避免影響其他人，經紀公司表示因此事導致庚潤產生焦慮症和恐慌症，面對人群感到恐懼，為了保護藝人，所以暫停對外活動。即便庚潤身心出了狀況，仍有酸民感到不滿，希望他盡早退團。
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