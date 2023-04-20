壞特神隱1年半！看不下去女性遭劈腿、冷暴力 出口喊「Let Go」
即將要在6月發行第二張新專輯的壞特?te，以女性自我關懷為主題寫下新歌〈Let Go〉，希望能藉由歌曲幫助到遭逢劈腿、冷暴力受傷的人排解無助無力感，在找到傷痛的出口之餘，用歌聲撫慰每個受傷心靈的她，更希望透過這首歌能激勵大家勇敢走出陰霾的同時，找到快樂動力迎向希望明天。
記者吳雨婕/綜合報導
在歷經一年半的沉潛及自我追尋後，壞特?te終於要迎來新專輯，在這段期間藉著生活經驗累積心靈成長的她把這些收穫當成靈感養分滋養創作，這次把作品提升的關懷女性議題精神層面的她提及當初寫新歌〈Let Go〉的動機，其實是來自於自己幾年前在醫院實習時看見一起家庭不幸事件而引發自己的靈感，「偶然遇到一位試圖自殺的女性被送來醫院，旁邊跟著一個小女孩，當時女孩很無助的表情，到現在都還深深烙印在我的腦海中，後來才知道原來女人的丈夫長期外遇，並時常對她冷暴力。」
既心疼又難過的壞特?te，感受到其實現實生活中，有家庭因容忍其中一人不斷出軌而破碎的痛苦，無辜的孩子要歷經成人也不想經歷的無力感更令人心碎無奈，也因此決定寫下〈Let Go〉，歌中更以小孩子的視角唱出對母親的安慰，希望能一起重拾快樂。