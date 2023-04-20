新變異株XBB.1.16「大角星」肆虐印度　上週台灣境外檢出11例

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XBB.1.16佔比增加4倍 美國已佔7%指揮中心今（20）日召開疫情記者會報告上周境外移入及本土Omicron變異株監測結果。根據指揮中心資料顯示，本土變異株仍以BA.2.75佔絕大多數，為74%，而境外移入與全球變異株趨勢一致，以XBB佔絕大多數。
羅一鈞指出，目前XBB全球估計佔77%，是主流病毒株，而國內監測XBB境外移入佔比為74%，不過比較值得注意的是XBB的子代當中，外界俗稱「大角星」的新變異株XBB.1.16。
XBB.1.16變異株在歐美等地，尤其是印度有逐漸增加的趨勢。羅一鈞表示，XBB.1.16全球的佔比目前已經從先前的1%左右，逐漸升高到4%，在美國則已佔到7%左右。
XBB.1.16重症死亡無增加 境外移入皆輕症國內目前雖然沒有XBB.1.16本土病例檢出，不過境外移入檢出已累積14例。羅一鈞提到，最早是在3月16日通報檢出2例境外移入XBB.1.16個案，為20多歲至30多歲的外籍人士，分別由日本、泰國入境。
而累積的14例XBB.1.16中有11例是於上週檢出。羅一鈞表示，11例個案都屬於輕症，也沒有如印度專家提到兒童感染後可能會引起結膜炎的情形，而11例個案也都不屬於兒童，所以並沒有發現到這樣的特徵。
羅一鈞也指出，在全球分析看起來，XBB.1.16重症率、死亡率並沒有增加，目前來講是傳播力有略增，但沒有導致更嚴重的病症，所以民眾也無需太過的恐慌。
此外，目前次世代疫苗對XBB相關的子代變異株還是有不錯的保護效果，羅一鈞表示，還是鼓勵民眾接種疫苗來預防跟Omicron有關的各式各樣變異株。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57551
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