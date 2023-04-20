跨世代／考照制度太陽春 公民團體喊話改變別因難就不做
台灣交通亂到國際出名，造成混亂的原因，除了和道路設計有關，公民幫推理事長鍾慧諭認為也和台灣駕照考取制度有非常大的關聯。鍾慧諭在《跨世代論壇》上表示，交通三元素為人、車、路，其中人的部分就是指從考照到上路違規記點的處罰，但比起日本、歐美等國家，台灣考照制度過於陽春，只是在駕訓班繞圈圈就可以拿取駕照，根本無法因應路上狀況。
記者陳詩雨／台北報導
除了考照制度應該檢討之外，鍾慧諭也認為，台灣警察對於車輛違停等違規狀況，取締沒有力道，就連罰款也遠低於其他國家，這都是造成行人地獄的重要因素，「不是台灣人素質比他國低，而是因為他國都有嚴格取締的方式與罰則」。
在探討「行人地獄」議題時，對於行人行走的空間更應該全方面探討，她舉例光是建築物退縮的空間就牽涉非常多的層面，大家都有使用上的需求，因此應該要規畫出一套合理的配置，對於道路設計想像，不該只侷限在車道上，應該擴及到整個周邊環境。
台灣是個都會型的國家，但各縣市對於道路規劃卻並沒有統一的規範與規劃，為此鍾慧諭也呼籲，政府應該要統合資源，而且在遇到問題時，不要因為困難就不做，更不應該一味只和反對者溝通，而是應該和各種聲音對話，從中尋找改變的正能量，才有可能讓政策往前走，要讓民眾跟上政策願景，才會有意願往更好的方向走。