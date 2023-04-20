國巨第2季營收拚小增！稼動率維持首季水準

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王淡如說明，第2季產業景氣持續趨緩，通路商庫存持續調整，需觀察全球通膨狀況，按照往年下半年營運可較上半年佳，第2季毛利率可受惠成本控制及產品組合改善等因素。
展望產能利用率表現，王淡如預期，國巨第2季標準品產能利用率預估與第1季相當，大約在40%至50%區間，高階特殊品產能利用率維持首季水準，預期可超過70%。
王淡如指出，為審慎調節庫存，國巨管控稼動率水位，且為因應下半年市況反彈，國巨彈性調節產能。
觀察終端需求，國巨指出，中國大陸消費電子和電腦運算終端需求持續疲軟，車用需求持穩；第1季車用占國巨整體營收比重約23%，工控占比約31%，通訊占比約14%，電腦運算占比約20%，消費電子占比約6%。
法人問及價格趨勢，國巨指出，整體產品定價持穩。
國巨指出，由於供應鏈庫存及終端需求仍持續調整，加上整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，國巨將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。
國巨今天也公布第1季財務報告及營運成果，單季合併營收新台幣260.96 億元，較去年第4季288.35億元減少9.5%，比去年同期301.34億元減少13.4%，第1季歸屬母公司業主淨利41.32億元，較去年第4季41.63億元微減0.8%，較去年同期62.44億元減少33.8%，第1季每股稅後純益9.9元，較去年第4季EPS 9.18元略佳，但低於去年同期EPS 11.59元。
國巨第1季毛利率33%，較去年第4季36.5%減少3.5個百分點，並較去年同期38.1%減少5.1個百分點；第1季營業利益49.2億元，營業利益率18.9%，較去年第4季20.6%減少1.7個百分點，並較去年同期24.8%減少6個百分點。
國巨指出，第1季非營業項目收入5.14億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得4.36億元。（編輯：林興盟）1120420