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《海污法》修正案立院初審通過　管碧玲：用決心保護海洋

▲《海岸巡防機關器械使用條例》、《海洋污染防治法》修正案今初審通過，管碧玲在臉書發文表示，愛海洋要用決心保護。（資料照片／行政院提供）
▲《海岸巡防機關器械使用條例》、《海洋污染防治法》修正案今初審通過，管碧玲在臉書發文表示，愛海洋要用決心保護。（資料照片／行政院提供）

記者翁子竣／台北報導

立法院內政委員會今（20）日初審通過《海岸巡防機關器械使用條例》、《海洋污染防治法》修正案，海委會主委管碧玲稍早在臉書發文表示，「愛海洋，就要用決心保護海洋」，並打趣說身為海委會主委殺氣重一點，是角色使然，「不惡化，要遏止」是此次的修法目的。

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內政委員會今初審通過《海岸巡防機關器械使用條例》、《海洋污染防治法》修正案，管碧玲在臉書發文直言，「海污法，殺氣很重」，每次回立法院，都得到最大的支持。管碧玲回憶說，第一次在內政委員會備詢，召委莊瑞雄為他們排審《海洋產業發展條例》，第二次再備詢，又通過了《海岸巡防機關器械使用條例》，和《海洋污染防治法》修正草案，接下來《海洋保育法》還有一段路要走，要繼續埋頭苦幹。

管碧玲說，《海洋污染防治法》審完時，莊瑞雄向他嚴肅的說：「很強喔！很嚴格喔！」；為了潔淨的海洋，海洋污染的防治，修出一個非常嚴格要求預防、非常強力懲罰污染的全新內容。管碧玲坦言，嚴格程度，連他都在審查的過程，主張好幾個條文的罰則，把罰鍰的下限，再調整回現行制度的下限。

「愛海洋，就要用決心保護海洋」管碧玲表示，潔淨海洋是海洋國家子民的天職，擔任海委會主委殺氣重一點，是角色使然，海洋污染不只不能惡化，而且要有效遏止，「不惡化，要遏止」是這次修法的目的。

海委會稍早則發新聞稿說明，《海洋污染防治法》現行條文共61條，修正草案共69條，除中央主管機關及權責變更等事項，本次修法重點包括充實財源、強化工具、公民參與及國際接軌等「四大目標」，以及「設置海污基金、強化污染的管理、全面提升罰則、建立吹哨者制度及接軌國際」五大主軸，以全面完備海洋環境維護法制。

海委會表示，《海岸巡防機關器械使用條例》之修正，除強化海巡機關執法規範及保障民眾權益外，更使海巡人員得據以依法使用器械，落實依法行政及提升施政效益。現行條文共17條，修正草案共19條，本次修法重點包括「增加器械使用彈性」、「逕行射擊時機明確化」、「明確用砲認定權責」、「設立公正調查機制」、「器械賠償回歸國賠機制」等，讓海洋執法者合法行使公權力無後顧之憂，強化維護我國海域及海岸秩序、保護海洋環境的能力。

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