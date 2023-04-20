《Peak Time》VANNER抱走3億獎金！全員感動痛哭
韓國首次以「團隊賽」展開的全球偶像選秀節目《Peak Time》，重新賦予已經出道過，卻沒能成功的無名寶藏男團再次獲得舞台的機會。最新一集中，除了闖進前6名隊伍的決戰舞台之外，還有在前幾回合被淘汰的男團帶來的「特別舞台」，播出將近4個小時，冠軍得主最終由「兼差男團」的11點（原團名：VANNER）奪冠，成功抱走3億韓元（約台幣750萬元）獎金、發行專輯與全球發表會的獎勵，成員們在舞台上抱成一團痛哭，發表感言時更哽咽道：「我們好像終於被光線照到了，一路走到這裡，真的非常感謝，我們扶持彼此才能走到這個位置，我們會持續努力，直到碰觸到那束光芒。」
記者陳雅蘭/綜合報導
出道3年的5人男團VANNER出身小公司，職員僅有代表和團體成員共6人，他們為了養活自己，全員都有在打工賺生活費，連公司代表都要兼差賺錢，成員們常因沒有收入，思考要不要放棄舞台，但他們仍希望能透過節目奮力一搏，因此利用下班後的凌晨時段練習，在舞台上展現的超強實力令人驚豔，蟬聯數週全球粉絲投票排行榜冠軍。
VANNER在總冠軍賽以歌曲〈Prime Time〉出戰，負責製作歌曲的Ryan S. Jhun（萊恩·俊）看完表演忍不住落淚：「他們真的吃太多苦了，本來想要做一首新歌給他們，但這首歌對他們來說很有意義，VANNER真的很棒。」評審團長、Super Junior圭賢也說：「VANNER從開始到現在，從來沒有讓我們失望過，從歌唱到舞蹈都很完美，是唯一自開播以來持續獲得All pick的隊伍，有最完美的團隊合作。」令人心疼的是，隊長泰煥的父親在比賽期間過世，雖然過去父子關係不親近，二人也鮮少碰面，但自出道以來爸爸就一直給予應援，到最後卻連合照的機會都沒，讓他十分傷心。
《Peak Time》是由韓國去年收視冠軍節目《Sing Again—無名歌手戰》製作團隊打造，節目邀請李昇基主持，Jay Park朴載範、Super Junior圭賢、少女時代Tiffany、Highlight李起光、INFINITE金聖圭、SM娛樂表演總監沈在元、音樂製作人Ryan S. Jhun（萊恩·俊），以及MAMAMOO玟星擔任評審。《Peak Time》全集已在LINE TV獨家上架。