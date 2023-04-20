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NBA季後賽／勇士G3沒有Green將背水一戰　可能將關係著王朝存續

▲Draymond Green在首輪季後賽第二戰遭到驅逐出場，並在之後遭到聯盟禁賽一場。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green在首輪季後賽第二戰遭到驅逐出場，並在之後遭到聯盟禁賽一場。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在明(21)日早上10:00，金州勇士將迎來他們本賽季最重要的一場比賽，沒有Draymond Green、他們在系列賽0:2落後，如果能贏球，將為自己爭取到在主場扳平戰局的機會；如果不能，不只是意味著賽季提前結束，或許也將代表著一個王朝的告別演出。

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無論對於Green的那一腳如何解讀，他在第三戰缺席的事實木已成舟，這讓本來就已經陷入十分不利局面的勇士，現在更是來到懸崖邊上，他們將不得不在沒有防守核心的情況下去擊敗強大的國王。

前兩戰打完，很顯然勇士的主力陣容完全能夠和國王抗衡，甚至在高階數據上完勝對手，但是他們的第二陣容是失分的。如果要限制De'Aaron Fox和Malik Monk的切入，那他們就要更多的去使用小陣容。

根據官網數據，S. Curry - K. Thompson - D. Green - A. Wiggins - G. Payton II這五人在場上時，勇士淨效率高達+17.1。然而，在Green無法打的情況下，意味著這些數字都只能被拋到腦後，Steve Kerr得排出一套新陣容去戰勝國王，那會是什麼？

灣區仍然擁有更好的經驗，他們以自己身上流著冠軍血統而自豪。但他們應該要意識到這支國王很出色，而自己目前的狀態並沒有想像中來得好，他們每一個回合都必須專注地去看待。就如Stephen Curry在第二戰結束時說的，雙方都喜歡快節奏，但勇士這2場失誤太多，「我們要打快，但不可以操之過急」。

在去年11月開季打出6勝8敗的糟糕開局後，勇士總教練Steve Kerr被問到這支王朝球隊是否正在以某種方式進行謝幕時，他給出了肯定的答案，「也許是再1季，也許是2季，也許是3季，但是不可能再持續5、6年了。」

在今年的新版勞資協議公布後，對於豪門球隊無視豪華稅簽人的行為做出了更大的硬性規定，這將讓勇士更難以去維持陣容競爭力——他們今年夏天還要處理Green的合約問題。考慮到如果這輪系列賽就是結尾，我們可能將不得不思考：這是否可能是勇士王朝的結束。

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