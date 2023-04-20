新光三越台中店韓泰雙聯展 不必出國遍嚐雙國美食

邊境解封又掀出國潮！新光三越台中店看好出國旅遊商機，今日起舉辦「韓國、泰國美食雙聯展」，不必出國就能享受異國美食好滋味!這項秒玩韓泰二國的聯展，展出韓國40家人氣美食，包括初次來台的60年老店古來思魚板、紫菜飯捲等，還有泰國近千種必買零食甜品，讓消費者感受一下韓泰來襲的吃喝玩樂趣味。
記者金武鳯/台中報導
韓泰雙聯展即日起至5月3日在台中新光三越十樓登場。以「Korea!營業中 」為主題的韓國商品展部份，有如韓綜韓劇美食旋風席捲，包括話題熱度超高餐廳實境秀的韓綜「超人回來了」中，讓人吃不停的釜山特產古來思魚板、「非常律師禹英禑」韓劇中的紫菜飯捲，還有「浪漫速成班」國家代表道地小菜等，都首度來台參展，讓消費者有如身歷其境，能一家接一家嚐盡韓國街邊小吃，大飽口福。
此外，廣藏市場隱藏的在地美味，綜藝教母金守美領軍的醬料小菜，絕對是餐桌必備美食，醬油螃蟹、辣炒章魚及超過40種韓式泡菜及醬菜，全是韓國代表性的餐桌小菜。至於追劇控必備零嘴飲品，也一次網羅，有首度夢幻聯名~起士公爵X Binggrae 」香蕉牛奶生乳酪蛋糕、漢拏山燒酒、 螃蟹餅乾等。 另韓妞最愛的韓系時尚小物，手機殼，與韓國同步流行，絕對不能錯過。
以「泰饗趣美食節」為主題的泰國物產展，在料理實演區全新登場，包括水上市場傳統小吃~泰式炸雞、泰奶、香蕉煎餅內餡香甜Q彈的軟式蛋捲；外皮香脆內質鮮嫩的泰式炸雞是泰國人心中老字號美味。
另首度登場的泰經典零食館~獨家販售限定口味lay洋芋片泰式船麵口味、大哥花生豆榴槤口味，國民零食排行榜MAMA酸辣麵、小老闆海苔、 Bento魷魚片、UFC椰子水、大象啤酒，應有盡有。展期期間，全館消費滿2000還可兌換「Calbee 沾醬薯條」乙包(限量300)