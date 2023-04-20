注意了！舊iPhone 若沒更新到iOS 15 LINE新功能恐怕不能用
如果手上使用的舊iPhone或是iPhone 作業系統一直沒有更新，LINE的使用上可能就無法使用最新功能。LINE近日在iOS的版本更新說明上寫「停止支援iOS 14」，意味著如果iPhone 沒有更新到iOS 15，LINE也無法持續更新使用最新功能。以Apple發出的公告，iOS 14無法支援給iPhone 6、6 Plus、5S、5C、5等機型更新，代表上述手機也要被LINE給拋棄了。
記者周淑萍/綜合報導
LINE針對iOS的最新版本為LINE 13.6.0，在更新說明上簡單標示「停止支援iOS 14」，從字面上來看，如果手機作業系統沒有更新上去，LINE也無法使用最新版本的新功能。LINE官方回應《NOWnews今日新聞》表示：「iOS 14 的用戶還是可以使用 LINE v12.5 (含) 以下的版本，但若為更舊的iOS版本，請參考LINE支援中心。」
舊版本的使用說明
- iOS 14.0 ～ 14.8.1：可使用LINE13.5.0或13.5.1以下版本
- iOS 13.0～13.7：可使用LINE12.4.0以下版本
- iOS 12.0～12.5.6：可使用LINE11.17.0以下版本
- iOS 11.0～11.4.1：可使用LINE 10.17.0以下版本
- iOS 10.3.4以下版本的裝置無法使用本服務
- 低於LINE 11.13.0版本無法使用註冊新帳號及移動帳號的功能