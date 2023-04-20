看護只去菜市場就染猴痘？泡溫泉、毛巾被單會傳染？　羅一鈞闢謠！

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看護只去市場染猴痘 網傳消息真的假的？4月20日有網友在爆料公社PO文表示，有外籍看護照顧老人家，每天不是在家就是出門買菜，卻被傳染猴痘。更PO出數張皮膚照片、對話截圖，內容提到「醫生說疑似猴痘」、「看護要被馬偕收治隔離」等。
貼文引起許多人擔心，只有去市場卻染上猴痘，難道社區已經開始到處傳播了嗎？對此，羅一鈞表示，經過指揮中心向醫院以及所在地衛生局查證之後，這個網傳的消息是一個錯誤。
羅一鈞說明，4月17日醫院曾經通報過這樣的一位個案，當天雖然有進行收治，不過經過採檢檢驗為「陰性」，已排除猴痘，目前這位個案已經出院回家，所以先澄清，並沒有一個確認感染猴痘的案例。
泡溫泉、游泳會染猴痘？ 床單、毛巾也會傳染？而最近網路上也在流傳去泡溫泉、游泳池等會被感染猴痘，甚至會經過旅館的床單、毛巾等傳染。針對這些傳聞，羅一鈞表示，這一波猴痘疫情仍然是以人與人之間的親密接觸導致，並不是去逛市場或在社區當中包括旅館、泡溫泉、游泳池、健身房等就可以傳染到。
他也提到，目前，也都沒有證實任何一例猴痘是經過旅館裡面的床單、毛巾等被單衣物傳染，所以民眾不需要抓錯重點特別琢磨於這一塊，指揮中心也不會建議民眾自備床單等去旅館住宿。
猴痘從去年歐美流行以來都還是以人際之間的親密接觸傳染，特別是跟陌生人或不特定人士的親密接觸。羅一鈞表示，猴痘預防還是應聚焦在親密接觸包含性接觸、性行為，民眾應避免或減少，特別是針對陌生人或不特定的人士。
散布不實謠言小心觸法！ 王必勝籲勿轉傳、報導而針對網路上流傳的各種謠傳，指揮中心指揮官王必勝強調，傳染病防治法第63條規定，對於各種傳染病，不只COVID-19，包括猴痘也是一樣，散佈不實謠言造成損害的話是有法則的。
他提醒民眾，沒有經過證實的消息盡量不要轉傳或是報導以免觸法，指揮中心、疾管署等都有查證的功能，民眾看到訊息可以先向指揮中心查證，指揮中心會去調查，提供民眾最正確的資訊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57553
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