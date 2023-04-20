《文創法》初審通過　投資抵稅條文達共識、黃牛刑期保留協商

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在增訂處罰黃牛行為部分，在「罰則」採行政罰及刑罰併行。行政罰部分，係處以票面金額10倍至50倍罰鍰，罰度主要考量黃牛不法所得通常係暴利且鉅額；刑罰部分，針對以蒐集他人身分證號、隨機身分產生器、外掛程式、掃票機器人大量登錄假帳號等係處以3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。
立委們對罰鍰倍數、刑度未有共識，像關於大量掃票者，要處3年或5年以下有期徒刑，立委意見不一，文化部認為，這是首度針對黃牛實施刑罰，先關3年就好，有些立委則認為要重罰、提高到5年，才有嚇阻效果，最後決定將該條文送交黨團協商。
教文委員會召集委員范雲表示，今天《文創法》審查，雖然因為罰鍰倍數、刑度未有共識，尚須保留協商，但文化部與跨黨派立委討論後，皆認同將黃牛定義為「藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者」，亦即過去「黃牛沒有成交就罰不到」問題，在現行法條框架下已獲得解決，未來無論黃牛票是否交易成功，只要有黃牛行為都要受罰。
范雲指出，修改《文創法》只是解決黃牛票問題的第一步，未來將持續監督文化部，從源頭改善問題，包括鼓勵業者大型活動採取實名制、建立官方合法二手票券平台、提供方便順暢的檢舉管道與獎勵機制，真正保障藝文產業消費者權益。
文化部長史哲說，已責成部裡面積極準備有關於修法上路的準備，整體來講，最關鍵的還是大家不要買黃牛票，並坦言大家花很多時間、成本、精力在遏阻跟防制，其實非最好方法，最重要的還是大家不要買黃牛票。
另外，《文創法》此次修法，首度提出將投資抵減納入文化產業，吸引民間來投資，壯大台灣文化內容，修法重要突破還包含適用對象特別兼顧事業及個人；投資標的除常見以公司或事業為主體外，更加入符合影視音實務的專案型投資，如投資一部電影等亦可適用；持股時間亦由3年放寬為2年，事業最高抵減率20%、個人最高減除率50％等。
文化創意產業投資事業適用投資抵稅原本規定的實施年限為5年，並在年限期滿前半年，由行政院視情況再延長最多5年，但立委審查時，考量文創產業的成長需要時間，將實施年限改為10年。
范雲表示，文創法的修正，將起到鼓勵民間資金注入的效果，期待未來結合政府各項資源，政府、人民共同壯大台灣的文創產業。史哲說，投資抵減還有很長的路要走，但是看起來大家各界對於台灣內容產業能夠打國際盃，大家都寄予深望，可能還得從資金面、人才培訓面、國家獎補助面，各方面到位才有機會。