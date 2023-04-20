肝臟碎裂瀕死搶救　創傷團隊緊急手術重生

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肝臟遭受重創 輸血仍未止血陳先生當時的傷勢非常嚴重，肝臟嚴重破裂、腹腔內都是血，創傷醫療團隊由歐亮宏副院長、范昌漢醫師共同搶救。歐亮宏副院長表示病人曾罹患肝癌，做過血管栓塞，因此肝臟血管組織在各方面的狀態都不能以一般治療模式判斷，若要做血管攝影是來不及的，且肝臟特別容易碎裂，因此立刻安排緊急手術，在鬼門關前與死神搶時間，盡快能對肝臟加壓止血、穩定血壓。
肝臟到處可見出血點，主治醫師外科范昌漢醫師表示，緊急切除破損的部份肝臟，配合使用最新式止血材料，不斷加強止血、輸血，一般成人血液總量約4000至5000毫升，失血超過1200毫升就可能休克，超過一半血量就可能死亡，但陳男輸血已超過7000毫升，相當於輸入約1.5個人的血量，仍遲遲無法完全止血，醫療團隊搶救盡全力在治療，仍遲遲無法完全止血，可說死亡風險非常高。最後連戰場使用的腹部填塞加壓止血方式都用上了，當時真的覺得盡人事、聽天命，手術後送加護病房加強感染控制與照護、持續留意生命狀況。
醫療團隊齊努力 共同見證奇蹟病患在手術後當晚即恢復意識，後在加護病房觀察到第3天，醫護人員發現陳男腹內傷口引流出血減少，醫療團隊再次評估後，由放射科胡永信醫師進行肝臟血管攝影及栓塞治療，後續未再次發現出血，因此安排二次手術將腹內填塞取出，所幸此時病人狀況已有所改善，未再大量出血，轉危為安，後續除了重症加強照護，也由復健科強化功能性復健、職業醫學醫師協助職災判定及社工協助申請補助，如今陳男不僅康復出院，且恢復良好能行走自如，回歸家庭生活。
歐亮宏副院長表示，若病人休克過久，即使救回，也可能會變植物人，因此面對此類緊急重症病人，在一開始醫療團隊合作搶時間絕對是最重要的。急診科游秉勳主任提醒，有時候可能自己覺得傷勢還好，但事實不然，意外摔落等待救護車的過程中，盡量不要移動，外觀擦傷不表示體內器官未受傷，而人體出血量越多，救治越困難，因此提醒，若發生意外事故，仍應儘快就醫檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57502
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