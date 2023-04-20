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尹錫悅談台灣引北京批評　韓國反嗆中國外交失禮：令人質疑國格

▲韓國外交部發聲明回擊中國外交部的說法，稱中國嚴重失禮，「令人不禁質疑中國的國格」。圖為韓國外交部發言人任洙奭。（圖／翻攝韓聯社）
▲韓國外交部發聲明回擊中國外交部的說法，稱中國嚴重失禮，「令人不禁質疑中國的國格」。圖為韓國外交部發言人任洙奭。（圖／翻攝韓聯社）

記者倪浩軒/綜合報導

韓國總統尹錫悅預定24日赴美訪問，日前他接受《路透社》專訪時，提到台灣議題如同兩韓關係一樣屬於全球性議題，並稱韓國反對任一方用武力改變台海現狀。結果中國外交部發言人汪文斌批評尹錫悅的談話，重申台灣問題是「中國內政」，「不容他人置喙」。而韓國外交部也發聲明回擊，稱汪的說法「嚴重外交失禮」，讓人「不禁質疑中國的國格」。理應最講究言詞分寸的兩國外交部，直接一來一回唇槍舌戰，相當罕見。

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尹錫悅在接受《路透》訪問時表示，台灣議題和兩韓關係一樣，不單單只是兩岸之間的問題，而是影響範圍擴及全球的問題。提到台海局勢緊張，尹錫悅直指是因為有人試圖用武力改變現狀造成，並強調韓國的立場與國際社會一致，就是反對任一方動用武力改變台海現狀。

而中國外交部發言人汪文斌，20日在被問到尹錫悅關於台海議題的說法時表示，世界上只有一個中國，台灣問題純屬「中國內政」，並重申台灣議題是中國「核心利益中的核心」，不容他人置喙。汪文斌指出，北韓是聯合國的成員之一，兩韓關係與兩岸關係全然不同，沒有可比性。汪文斌認為，台海局勢緊張的原因是「台獨份子」在境外勢力支持下搞分裂活動，要想降低緊張，就要旗幟鮮明反台獨。

而對於汪文斌的回應，韓國外交部也立即發聲明再回應，強調尹錫悅稱反對任一方用武力改變現狀，僅是重申國際社會都能接受的普世原則，但中國外交部發言人卻對尹錫悅的談話作出「難以啟齒的評論」，批評汪文斌嚴重外交失禮，「不禁令人質疑中國的國格」。

這次中韓之間的齟齬，讓人聯想起日前中國駐菲律賓大使黃溪連，在論壇演講時向菲國喊話，若關心在台灣的15萬菲籍移工福祉，就應該遵循「一個中國」原則反對台獨，結果卻引發多位菲律賓議員反彈，批評黃溪連的說法自以為是。

類似之處不僅在於中國外交人員與其他國家發生爭執，更在於時間的巧合。黃溪連發表談話是緊接在菲律賓與美國聯合軍演之前，而尹錫悅也即將啟程赴美訪問。中國似乎是試圖對與美國往來的鄰近國家施壓，而韓國外交部的火速回擊，何嘗不是一種對美國的表態。

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