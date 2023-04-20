槍擊案侯友宜震怒影片曝　林俊憲：不能只有我看到

新北市長侯友宜昨日啟程出訪新加坡，未料接連2天新北轄內發生2起槍擊案，對此侯友宜跨海致電警察局長下令其親自帶隊掃蕩，新北市府也公布通話過程影片。民進黨立委林俊憲今（20）日表示，侯拿著手機、臉朝鏡頭，看似是在跟電話另一頭的人講話，眼神卻時不時又看著鏡頭，倒也怪有藝術感的，諷刺「看似是在交代警察局長一定要嚴厲掃蕩，實則重點是表演給市民看。」
記者陳威叡／台北報導
「這麼詭異的影片不能只有我看到…」林俊憲說，影片中侯友宜拿著手機，臉朝鏡頭，看似是在跟電話另一頭的人講話，眼神卻時不時又看著鏡頭，倒也怪有藝術感的。
林俊憲表示，在傳播學上，這種手法稱之為打破「第四面牆」(Fourth Wall)，可以拉近觀眾與演出者的距離，換句話說，看似是在交代警察局長一定要嚴厲掃蕩，實則重點是表演給市民看，雖然跑去新加坡避風頭新北市就槍聲大作，「不過一定會侯侯處理、侯侯做代誌。」
林俊憲向侯友宜喊話，還是請侯趕快回國，在新加坡整天也只是躲在飯店裡而已，沒幹什麼正事，搓圓仔湯的事（遭控500萬元喬議員選區）可以先不談，至少這麼大的治安事件總該坐鎮處理，要是跟中國大使還有什麼沒談完的，可以把他請來台灣，「公開透明的討論，我們也都很歡迎啊！」