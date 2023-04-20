Ozone丟掉偶包！祖安崩潰痛哭失控丟筆 「激動到連戒指都飛走」
Ozone推出單曲〈痛苦擁抱〉，他們首次在MV中挑戰演戲，不但要畫上特殊妝容，強烈情緒的表達對團員們來說更是個考驗。進行個別拍攝時，大家都在旁邊聚精會神參考要怎麼演繹自己的部分，先了解劇情之後，慢慢醞釀情緒，再一次把偶包丟掉，才有了最後的成品，MV中每個人都變身心事重重的憂鬱男主角，尤其祖安和文廷的演技更是大爆發。
記者吳雨婕/綜合報導
6位團員在MV中都有與以往截然不同的表現，哲言透露剛開始到拍攝現場，大家都還一副輕鬆、不擔心的樣子，直到子翔完成個人拍攝後，回到休息室警告團員：「大家真的不要鬧了，這是來真的！」大家趕緊收心好好醞釀情緒，進入拍攝狀態。MV中每位團員都有情緒激烈的戲份，祖安一上場就進入狀況，讓在一旁觀摩的煥鈞大讚表現得超好，「叫他哭他情緒就直接來！」祖安表示拍攝哭戲時，心裡想著「阿嬤如果現在不在我身邊的話會怎麼樣」，立刻濕了眼眶，此外，他還撕紙、丟筆，甚至激動到連戒指都飛走，直說：「這次真的把偶包丟掉，豁出去了。」
佳辰則是為詮釋悲傷氣憤的情緒，對牆用力一搥；文廷在MV中演繹害怕、激動的情緒，不只表情很有戲，肢體部分也很有戲劇張力，他表示自己先前已經看過《不良執念清除師》這部影集，因此很清楚導演希望他呈現出被壓力攻擊的感覺，「我自己在揣摩的時候，是想像日常生活中的壓力壓在我身上，而我想彈開那些壓力。」