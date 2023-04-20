宣布接棒林昶佐！吳沛憶表態參選中正萬華立委 有望對決于美人
無黨籍的中正、萬華區立委林昶佐，今年初拋出不競選連任，為2024藍綠佈局拋下震撼彈，今（20）日資深媒體人于美人才宣布要以「萬中選一黨（無黨籍）」參選中正、萬華區，而綠營在地議員吳沛憶也宣布，要「接下年輕這一棒」，守護中正萬華這一席。
記者孫唯容/綜合報導
于美人今天宣布將以「萬中選一黨」，意為無黨籍，參選2024中正、萬華區立委，而今天傍晚，民進黨議員吳沛憶則在" target="_blank">臉書發文表態，這段時間以來很多人都說要來中正萬華選舉，對於這些傳聞她都尊重，畢竟身為在地議員，這些年來蹲點在基層，大家的想法她最了解，她也知道在地需要的是怎樣的國會立委。
吳沛憶指出，近年和林昶佐合作，為中正萬華在中央跟地方爭取權益，她用做社造的方式深耕中正萬華，雙腳早已踏遍街頭巷弄，數不清的次數。「參與政治，對她來說不是個人的名利，重點是如何讓年輕的力量，帶動地方的改變。」
吳沛憶指出，自己清楚知道，協助地方都市再生，促進在地攤商、小生意經濟發展，並且進而走向地方創生，是自己和夥伴們這幾年持續在努力的事，不需要再花2個月收集資訊，現在就可以和大家一且解決問題。
吳沛憶說，從事政治還有一件事很重要，那就是核心價值，從政的人都必須要有核心價值，責任政治的基礎是信任，要供民眾對我們做長期的檢驗。
吳沛憶強調，自己在綠營聲勢低迷時拿下第一名成績，靠的就是雙腳和持續耕耘，還有堅守核心價值，願意在林昶佐之後，「接下年輕這一棒，守護中正萬華這一席，繼續為大家打拚」。