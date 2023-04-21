專訪／勇於挑戰藍海　亞果唐玉書的360度公關心法

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「很多人認為SWAT分析是用在分析公司企業競爭策略上，而我是用SWAT來分析我的職涯」，當年傳統媒體開始走下坡，但電視購物方興未艾，東森購物當時1天的營業額就高達1億元，優秀的表現讓她異軍突起，從公關專員直接躍升為購物台經理，然而好景不常，當所有人都一窩蜂的投入電視購物後，藍海成為了紅海，在離開購物台後，唐玉書4年換了8個工作，「連我媽都不知道我在哪裡上班」，而當時在台北車站剛開幕的君品酒店吸引了唐玉書的注意。
「但那時候大家根本不曉得什麼是君品酒店，每一個人都跟我說是君悅，大家也不知道雲朗觀光集團，還問說是不是馬來西亞雲頂」，回想起那段時光，唐玉書雖然哭笑不得，也曾經覺得挫折，不過她念頭一轉，「就是因為人家沒聽過，這才叫做藍海」。
接連在君品、雲品取得佳績後，唐玉書再次過關斬將，成為花蓮翰品酒店總經理，更被花蓮縣長徐榛蔚延攬入閣，開啟了史上第一次韓國直飛花蓮航班，帶動地方觀光發展。然而，公部門的角色和壓力讓她感到窒息，不到1年便辭官，「人家說身在公門好修行，我應該是修行不夠啦」，在請辭3年後，又一個藍海商機找上門，亞果遊艇讓唐玉書再次接受挑戰，揮軍海洋休憩產業。
橫跨多產業並縱橫產、官、學、媒，唐玉書亮眼的職涯履歷靠的就是自己的核心專長——「公關」，「每一個人都要守住自己的核心專長，可能是財務、業務，但你只要跟著核心專長拓展，學習更多輔助技能，你就會越跳越好」。
談到自己的公關專業，唐玉書點破迷思，很多人覺得公關沒什麼專長，以為只要會講話、打扮漂亮、進退合宜就可以，「其實不是，公關有非常多的專業」，而她最推崇的就是「360度公關心法」，不管是對內對外、對上對下，必須時時恪守公關專業。
「公關非常重要的就是溝通，包含我們做服務業常常遇到客訴，這時候360度公關就派上用場」，唐玉書指出，許多人認為溝通就是不斷的說，但真正的溝通高手先從「聽」開始，聽得懂別人的問題、聽得懂別人想要的答案，「我們常說60而耳順，不只是什麼話你聽起來都很『耳順』，你說出來的話，也得讓每一個人覺得很『耳順』，你的人際、職場關係自然都會非常順暢」。