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絕不在人前吃！浪貓被餵總：老闆我要外帶　她跟縱驚見感動1幕

▲韓國的這隻浪貓每次都會外帶食物，引起人們的注意。（圖／Youtube：Kritter Klub）
▲韓國的這隻浪貓每次都會外帶食物，引起人們的注意。（圖／Youtube：Kritter Klub）

記者李惠婷/綜合報導

真是一隻好貓貓！韓國的流浪橘白貓「Dongsook」頗受當地居民歡迎，眾人總會帶著飼料來餵食，不過牠有個奇妙的飲食習慣，那就是當面前擺有一盤飼料和一袋飼料時，牠絕對毫不猶豫地選擇袋裝，接著就像是喊著「老闆我要外帶囉」叼起食物小包離開，於是人類開始疑惑，Dongsook究竟都把食物叼去哪裡了呢？於是在某天決定開始這場「跟蹤大計」。

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▲Dongsook每次都要外帶食物。（圖／Youtube：Kritter Klub）
▲Dongsook每次都要外帶食物。（圖／Youtube：Kritter Klub）
在第一次的行動中，他們發現Dongsook熟門熟路地進入一家理髮店，接著享受店主準備的水與食物，在被充份的撫摸及關愛後，牠一如往常叼著食物小包走進草叢，最後在某輛轎車底下撕開袋子進食。

為了更準確地掌握牠的行蹤，人類決定在Dongsook身上裝GPS機器，果然在精密儀器的協助下，他們發現了這個「關鍵地點」，一棟建築物的後方。Dongsook似乎一直以來都會將食物小包叼來此處，顯然這裡一定藏有秘密，當人們隨著牠的腳步走進，驚訝地發現原來牠在這裡養了一隻小貓，牠之所以堅決外帶，就是為了將食物帶來這給小貓吃。

▲Dongsook外帶食物是要來給小貓吃啊！（圖／Youtube：Kritter Klub）
▲Dongsook外帶食物是要來給小貓吃啊！（圖／Youtube：Kritter Klub）
▲Dongsook及牠的小貓被好心人收養了。（圖／Youtube：Kritter Klub）
▲Dongsook及牠的小貓被好心人收養了。（圖／Youtube：Kritter Klub）
人們對這出乎意料的結果感到心疼，於是一舉將Dongsook及牠飼養的小貓收養回家，現在牠們已經可以無憂無慮地在平靜的環境中生活，Dongsook再也不用即便餓著肚子，也要堅持著外帶食物、延後進食的行為。影片請點此連結


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