專訪／狼性還要帶點「娘」？亞果唐玉書的職場良善力量

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其實狼並不是孤獨的動物，也不只是侵略性強，「牠其實是很有團隊行動力的一種動物，而且很有組織性，只有首領一聲令下，才會撲上去」，唐玉書說，她從這些動物善良的力量受益良多，「首先就是要刻苦耐勞，要堅毅，而且要謀定而後動」，先仔細分析觀察獵物，等到你一撲而上的時候，一定要命中要害，動物的本能帶給她的不只是具有侵略性，還蘊含許多智慧。
「而娘是寫作一個『女』字邊加上一個『良』，也就是女性善良的力量」，縱橫各個領域的唐玉書時常受到挖角，而且擔綱主管職，在公司老鳥眼中，空降部隊的長官通常難以得到認可，「到了一個新環境，我覺得所謂的『娘性』就要發揮出來」，女性的良善力量就在於柔軟，如果說女人是水做的，唐玉書把這樣的特性發揮得淋漓盡致。
「你要像這個水一樣放在什麼容器裡面，你就變成那個形狀」，唐玉書到了亞果就變成了亞果人的形狀，才有辦法和長官、平行單位甚至下屬做溝通，而唐玉書待人接物態度，則受到她的前老闆，雲朗觀光、台泥董事長張安平的影響，「我覺得張安平先生真的是非常令人尊重的文人企業家，每次我只要跟他一起開會都會有新的啟發」。
張安平召開營運會議時，數字對他來說一點都不重要，真正在檢討的是數字背後的含義，這對於擔綱主管職的唐玉書來說相當重要，「我認為有句話講得很好，『花若芬芳，蝴蝶自來』」，如果公司營運方向正確，團隊同心，那麼不管是什麼目標，最終一定能航向最後的終點。
「我常跟同仁們說，我們就像是在同一艘船上的人，如果今天在船上的人，一個往左滑，一個往後滑，大家沒有共識，只會在原地打轉，甚至一個浪來就翻了」，唐玉書認為，她在雲朗所學到的，不只是觀光產業的一些知識，而是經營一個企業最重要的精神與理念，「一個人沒有了中心思想，就等於沒有靈魂，一間公司如果沒有你的企業精神文化，也等於沒有靈魂」。