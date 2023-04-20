蘇丹內戰不休！停火協議無人遵守 首都70％醫院停擺陷入人道危機
蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）激戰不休，雙方本約定於19日停火24小時，撤離平民與傷患，結果時間到了說好的停火卻沒有發生，RSF領導人達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指責是政府軍失信在先，更放話戰爭必須在政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）被逮捕後才能劃下句點。不過內政爆發後，首都喀土穆與附近地區已有多達 70％的醫院因戰事無法運轉，讓當地陷入嚴重人道危機。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《半島電視台》報導，自內戰爆發以來，喀土穆與周邊地區有將近50家醫療機構被迫關閉，蘇丹醫生聯盟更稱將近70％的醫療機構停止服務，且目前仍在勉強運作的醫院，也沒有一家能夠提供正常的服務。
根據《路透社》報導，蘇丹內戰導致當地有成千上萬平民被困，無法撤離的民眾即將面臨食物短缺的危機，許多人不得不選擇在槍彈之下冒險離開。各國都在設法撤僑，日本已經部署了軍用運輸機撤離當地日本公民，而美國當局則示警，在內戰並未停火下，目前撤離平民並不安全。
據世界衛生組織說法，蘇丹內戰開打的這幾天以來，已造成超過300人死亡，3000人受傷。聯合國兒童基金會則發表聲明表示，蘇丹內戰已造成至少9名兒童喪生，50名兒童受傷，50000名兒童因為戰爭無法得到妥當的醫療照護。事實上，內戰爆發前蘇丹就已經承受嚴重的饑荒，世界糧食計劃署在當地進行的糧食救援行動，也受到內戰影響不得不中止。
RSF領導人達加洛表示不反對在開齋節期間停火，但指控之前的停火協議無法落實是因為政府軍不守信用。