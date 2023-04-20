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怕孩子沉迷3C、禁用又怕學業落後！　專家教你3招應對

怕孩子沉迷3C、禁用又怕學業落後！　專家教你3招應對
怕孩子沉迷3C、禁用又怕學業落後！　專家教你3招應對

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】3C產品是許多家庭不可或缺的必須品，孩子仰賴3C產品寫作業，家長使用「3C保母」換取片刻休息，成為孩子學習的隱憂。兒童發展專家王宏哲表示，孩子使用3C用品寫作業、查資料或交報告，已是現今趨勢，但家長仍能掌握「333原則」，包括每次使用不超過30分鐘、每天使用3C不超過3次，每個禮拜3次戶外活動，有助於讓孩子不要沉迷3C。

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沉迷3C恐影響大腦、出現攻擊行為

使用3C產品會導致孩童注意力下降、晚睡、情緒問題、易與同儕衝突，甚至因沉迷電玩而在現實生活中出現攻擊行為。根據國外研究，過度使用3C甚至會影響孩子未來的大腦發展。

然而，現在孩子寫作業時，不僅要一邊用電腦製作PPT簡報，旁邊用iPad平板查資料，還要拿手機在社群跟同學討論進度。加上家長兼顧工作與育兒相當疲累，偶爾也想交給「3C保母」安撫孩子，導致孩子使用時間遠超建議標準。

75%學童使用3C上課、寫作業

根據調查，7至12歲學童平均每天要使用3種3C螢幕，88%學童看電視，83%滑手機，66%使用電腦，55%的學童使用平板。其中約75%學童使用3C進行線上課程、做作業、瀏覽課業相關網站等學習相關行為。至於使用時間，45%的學童每天使用3C超過2個小時，甚至有10%學童每天使用3C長達4小時以上，幾乎跟成年人差不多。

王宏哲指出，「多螢學習」時代來臨，現今數位學習突破傳統教學侷限，小朋友透過查資料完成作業，或透過教學平台、APP學習已十分普遍，現在孩子的學習與3C息息相關。父母親已無法像過去那樣限制小朋友3C使用行為，就必須採用其他方式保護孩子的視力與身心發展，「化阻力為助力，用溝通來代替完全禁止」，才能讓他們盡情探索學習。

學齡前「陪伴使用」　學齡後「溝通使用」

如何把關孩子使用3C的方式與時數？王宏哲建議可分成學齡前與學齡後兩個階段：

  • 學齡前（3-5歲）：
孩子使用3C的時候，家長一定要做到「陪伴使用」、討論內容，才不會讓孩子沉迷，把網路上的龐雜資訊照單全收。

  • 學齡期（6-11歲）或學齡後（12-24歲之青少年）：
建議親子「溝通使用」，在孩子使用3C之前先溝通好，一次使用30分鐘或20分鐘，加強溝通如何才能適當使用。

把握333原則，保護孩子身心健康

此外，王宏哲還推薦「333原則」，包括每次使用30分鐘、一天不超過3次、每周戶外活動3次。

  • 每次不超過30分鐘
適當控制孩童玩3C時間，每次不超過30分鐘。但當孩子討價還價「再給我10分鐘、再給我5分鐘」該怎麼辦？王宏哲表示，只要事先溝通好，其實偶爾可以有點彈性。例如大人追劇被「卡」掉一定會不高興，孩子也是，當電玩快要破關卻被「卡」掉，一定會生氣。因此，他會在小孩打電動到28分鐘左右時，不帶情緒、平心靜氣地提醒：「時間已經快到囉，請問你這一關還要多久？」可減少親子吵架狀況。

  • 每天使用3C不超過3次
即使課業需要，但長時間的螢幕學習，仍會對視力有負面影響。建議每天使用3C的時間不超過3次，有助控制孩子使用3C的時間。另外也可孩子補充營養品。

  • 每個禮拜有3次戶外活動
增加戶外活動與運動的時間，建議每周進行3次。王宏哲補充，現在很多家庭到戶外露營，但孩子外出還是低頭滑手機，要避免這樣的情況，才能有效讓孩子遠離3C。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57494

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