怕孩子沉迷3C、禁用又怕學業落後！　專家教你3招應對

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沉迷3C恐影響大腦、出現攻擊行為使用3C產品會導致孩童注意力下降、晚睡、情緒問題、易與同儕衝突，甚至因沉迷電玩而在現實生活中出現攻擊行為。根據國外研究，過度使用3C甚至會影響孩子未來的大腦發展。
然而，現在孩子寫作業時，不僅要一邊用電腦製作PPT簡報，旁邊用iPad平板查資料，還要拿手機在社群跟同學討論進度。加上家長兼顧工作與育兒相當疲累，偶爾也想交給「3C保母」安撫孩子，導致孩子使用時間遠超建議標準。
75%學童使用3C上課、寫作業根據調查，7至12歲學童平均每天要使用3種3C螢幕，88%學童看電視，83%滑手機，66%使用電腦，55%的學童使用平板。其中約75%學童使用3C進行線上課程、做作業、瀏覽課業相關網站等學習相關行為。至於使用時間，45%的學童每天使用3C超過2個小時，甚至有10%學童每天使用3C長達4小時以上，幾乎跟成年人差不多。
王宏哲指出，「多螢學習」時代來臨，現今數位學習突破傳統教學侷限，小朋友透過查資料完成作業，或透過教學平台、APP學習已十分普遍，現在孩子的學習與3C息息相關。父母親已無法像過去那樣限制小朋友3C使用行為，就必須採用其他方式保護孩子的視力與身心發展，「化阻力為助力，用溝通來代替完全禁止」，才能讓他們盡情探索學習。
學齡前「陪伴使用」 學齡後「溝通使用」如何把關孩子使用3C的方式與時數？王宏哲建議可分成學齡前與學齡後兩個階段：
- 學齡前（3-5歲）：
- 學齡期（6-11歲）或學齡後（12-24歲之青少年）：
把握333原則，保護孩子身心健康此外，王宏哲還推薦「333原則」，包括每次使用30分鐘、一天不超過3次、每周戶外活動3次。
- 每次不超過30分鐘
- 每天使用3C不超過3次
- 每個禮拜有3次戶外活動
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57494
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