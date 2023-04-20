SpaceX「星艦」升空幾分鐘後爆炸！員工仍歡呼　馬斯克：學到很多

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Starship是有史以來最龐大的火箭，也是SpaceX的人類移居火星計劃中的關鍵一步。Starship有效載重能力高達150噸，最多可乘載100位太空人，但也因為體積龐大，升空發射困難重重，且Starship的設計目標是能夠重複使用，也因此更加提升發射的挑戰性。原本預定17日就要進行發射任務，但是因為加壓閥凍結而臨時取消，發射才被推遲到今天。
由於4月20日剛好也是國際大麻日，馬斯克之前就曾半開玩笑地暗示，17日試射失敗是為了讓Starship可以在20日升空，而在Starship確定要在20日再度發射後，網路上對於馬斯克的大麻玩笑也是評價兩極。有人輕鬆看待認為只是玩笑，但也有網友覺得每一次火箭發射都是在燒錢，還是要嚴肅對待。
最終Starship在今天的發射並不順利，成功離地升空幾分鐘後，似乎因為助推器沒有正常分離，Starship先在空中旋轉，隨後就爆炸墜落。
無論如何，SpaceX在試射前就聲明，成功的機會很低，此次試射最主要的任務是搜集資料與累積經驗，Starship爆炸後員工依然歡呼雀躍。SpaceX一直堅信在實踐中遇到事故，是最快的學習方式，這和習慣事前緩慢地大量測試來降低意外的NASA不同。不過NASA去年發射的SLS火箭，也是經歷兩次試射後才成功。
NASA署長納爾遜（Bill Nelson）在Starship爆炸後發推替SpaceX打氣，強調歷史上的每一項偉大成就，都需要一定程度的風險計算，畢竟風險越大，回報越大。納爾遜和馬斯克一樣期待Starship的下一次發射，希望SpaceX能夠從這次的失敗中學習。