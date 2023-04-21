美參眾議員提法案　打擊中國對台網路攻擊

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羅森指出，這項跨黨派立法提案是為了擴大兩國網路安全合作，以強化美台防衛。透過與台灣等主要民主夥伴的合作，可以更有效在美國境內對抗來自中國的網路威脅，並協助捍衛在全球各地的夥伴。
「台灣網路安全韌性法案」（Taiwan Cybersecurity Resiliency Act）將授權美國國防部長與台灣進行網路安全培訓演習，捍衛國家軍事網路、基礎設施與系統，利用美國網路安全技術協助捍衛台灣，並根除針對台灣的持續惡意網路活動。
這項法案的參議院提案人除了羅森外，尚有共和黨籍的朗德斯（Mike Rounds）。眾議院則由共和黨籍美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）主席蓋拉格（Mike Gallagher）與民主黨籍胡拉漢（Chrissy Houlahan）共同提出。
羅森今天也利用參議院軍事委員會聽證會的機會，向美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）質詢台美軍事網路安全合作的可能。
阿基里諾表示，美方始終希望加強與盟友、合作夥伴的網路合作，以確保各方安全。美方目前和盟友與合作夥伴間有13個獨立網路，「十分昂貴，也處在危險之中」。美方試圖提供單一管理平台，以便能安全地與區域所有合作夥伴安全通訊。
台灣軍購武器交付也是今天議員關注焦點。阿基里諾表示，履行基於台灣關係法的責任交付台灣軍購武器十分重要，他也期望能盡快完成武器交付。
阿基里諾也駁斥美國向烏克蘭提供軍援阻礙國防部支持台灣的能力。他表示，美國是全球唯一能夠因應多重威脅的力量。在歐洲司令部正在執行他們的任務，但印太司令部的嚇阻任務並未受到影響，他相信美軍能同時執行任務，兩者兼顧以維護和平。（編輯：楊昭彥）1120421