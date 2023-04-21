ASTRO文彬身亡！韓國演藝圈「活動全暫停」 生前好人緣粉絲哭了
韓團ASTRO成員文彬日前被韓媒報導過世，屍體於家中被經紀人發現，得年25歲，震撼南韓演藝圈。然而，文彬過世消息傳開之後，除了有許多藝人朋友都發文哀悼之外，許多團體表定在這幾日的活動、發布音源等等都接暫停或者延後，給足了文彬悼念空間，讓不少粉絲感到欣慰，也一展文彬生前在演藝圈的好人緣！
記者張嘉哲/綜合報導
在文彬過世消息曝光後，不少藝人都紛紛發文悼念，包括《M COUNTDOWN》周憲和美延表示「成爲天上的星星的文彬，希望你能好好休息」；SEVENTEEN勝寬則是關注已故文彬SNS，原本只關注Seventeen官方帳號和成員們的帳號，但是得知文彬的噩耗後，追加關注了文彬的帳號，共關注了14個帳號；甚至昨日《BOYZ PLANET》總決賽直播前也有追悼文彬寫下「會記住的」。
除了許多藝人朋友發文悼念文彬外，不少團體以及個人的演藝活動也全面暫停以及延期，防彈少年團SUGA視頻通話粉絲簽名會暫時延期、OHMYGIRL 8週年現場直播取消、B1A4 12週年紀念直播取消、Apink 延後日本Apple Music 粉絲簽名會、SEVENTEEN 第10張迷你專輯TEASER 1&2 延後發布、BTOB 暫時停止更新迷你12輯宣傳活動內容、NewJeans 原訂於20日上傳的Jeans ZINE 延後發布等等。
不少粉絲看到韓國演藝圈的行動，紛紛表示「可以讓這麼多人弔唁，可見文彬做人多成功」、「延期原有活動並不是必要的，但還是願意給予彬尼的悼念空間，做為囉哈（粉絲名）真的非常感謝」、「很感謝許多藝人們的延期，留給文彬最後一點空間」、「覺得延期是對他的一個尊重，雖然追的東西有被延到，但完全不會不開心，大家都能理解的」、「看到大家都延期就知道這事件有多嚴重了TT，文彬一定是去當可愛的天使了！」