ASTRO文彬猝逝！生前「最後貼文」惹鼻酸　粉絲淚崩：太晚理解了

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對此，臉書粉專「시간 훅가는 페이지」昨日也發文討論，表示文彬的最後一個貼文，是一張蒲公英照，且是蒲公英花籽被風吹走的樣子，也因為蒲公英的花語是「停留不了的愛」，有離別之意，「시간 훅가는 페이지」也說：「希望你無論身在何處都快樂，不要再生病了，也不要再悲傷了。」引起討論，網友們也紛紛留言哀悼：「可惜沒快點理解這個意思，我覺得我要哭了，文彬，我會永遠愛你」、「好痛」、「願靈魂安息」、「我淚流滿面」、「我心好痛」、「我第一個愛的偶像，也會是最後一個愛的偶像，我愛你文彬。」
文彬所屬的經紀公司「Fantagio」昨也悲慟證實「文彬4月19日成為了天上的星星」，據悉，文彬後事將由父母、妹妹打理，靈堂則設置在首爾峨山醫院，預計22日出殯。此外，文彬經紀公司除了發聲明證實死訊，也承諾將盡力協助文彬家人處理後事，並懇請外界體諒文彬家屬，別讓他們更悲傷，勿傳出揣測性的惡意言論。
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