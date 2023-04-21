ASTRO文彬身亡！「疼妹妹文秀雅」出名　合體舞台心碎成絕影

ASTRO文彬猝逝！生前「最後貼文」惹鼻酸　粉絲淚崩：太晚理解了

▲ASTRO成員文彬過世，得年25歲。（圖／文彬IG）
▲ASTRO成員文彬過世，得年25歲。（圖／文彬IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

南韓男團ASTRO成員文彬19日被經紀人發現倒在家中，昨（20）日凌晨被韓媒報導在住家身亡，得年25歲，真正死因仍有待釐清，消息曝光後，讓許多粉絲、藝人好友們震驚又難過，也有網友發現他生前在團體官方推特的最後貼文，是一張蒲公英的照片，讓粉絲淚崩直呼：「太晚理解了」、「請你在那裡也要幸福。」

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▲ASTRO成員文彬過世。（圖／文彬IG）
▲ASTRO成員文彬過世。（圖／文彬IG）
文彬過世消息曝光後，令許多粉絲無法置信，雖然他個人IG並無異狀，但有人發現文彬生前最後一篇貼文，是在4月11日於ASTRO官方推特發出，他當時曬出一張白色蒲公英照，表示：「AROHA（ASTRO粉絲名），這是蒲公英花籽！蒲公英花籽啊，乘著風遠播吧！」還在留言處寫下：「請告訴我最珍惜的人，春天到了，請輕輕搔癢他們。」不少網友在文彬過世後，回頭看此篇貼文，都認為似乎別有用意。

▲文彬生前最後一篇貼文，是在4月11日於ASTRO官方推特發出的蒲公英照。（圖／翻攝推特）
▲▼文彬生前最後一篇貼文，是在4月11日於ASTRO官方推特發出的蒲公英照。（圖／翻攝推特）
▲文彬生前最後一篇貼文，是在4月11日於ASTRO官方推特發出的蒲公英照。（圖／翻攝推特）
 
對此，臉書粉專「시간 훅가는 페이지」昨日也發文討論，表示文彬的最後一個貼文，是一張蒲公英照，且是蒲公英花籽被風吹走的樣子，也因為蒲公英的花語是「停留不了的愛」，有離別之意，「시간 훅가는 페이지」也說：「希望你無論身在何處都快樂，不要再生病了，也不要再悲傷了。」引起討論，網友們也紛紛留言哀悼：「可惜沒快點理解這個意思，我覺得我要哭了，文彬，我會永遠愛你」、「好痛」、「願靈魂安息」、「我淚流滿面」、「我心好痛」、「我第一個愛的偶像，也會是最後一個愛的偶像，我愛你文彬。」

▲南韓男團ASTRO成員文彬19日晚間被經紀人發現倒在家中，今（20）日凌晨被韓媒報導在住家身亡，得年25歲。（圖／翻攝文彬IG）
▲南韓男團ASTRO成員文彬19日晚間被經紀人發現倒在家中，20日凌晨被韓媒報導在住家身亡，得年25歲。（圖／翻攝文彬IG）
文彬所屬的經紀公司「Fantagio」昨也悲慟證實「文彬4月19日成為了天上的星星」，據悉，文彬後事將由父母、妹妹打理，靈堂則設置在首爾峨山醫院，預計22日出殯。此外，文彬經紀公司除了發聲明證實死訊，也承諾將盡力協助文彬家人處理後事，並懇請外界體諒文彬家屬，別讓他們更悲傷，勿傳出揣測性的惡意言論。

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