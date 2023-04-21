李坤城海葬「骨灰撒大海」畫面曝光！兒悲吐最後一句話 場面鼻酸
台灣知名作詞人、製作人李坤城於8日晚間因大腸癌逝世，享壽66歲，小40歲遺孀林靖恩也在臉書證實噩耗，並透露不會舉辦告別式、公祭，會以「海葬」方式送摯愛最後一程，當年轟動一時的「爺孫戀」10年後被迫劃下句點，如今海葬畫面也曝光了，李坤城兒子李卓軒難過地對父親講出最後一句話：「爸爸一路好走。」場面令人鼻酸。
記者郭佩蓉/綜合報導
李坤城的臉書於15日更新，PO出一張寫有經緯度的照片，上面寫著「北緯：24°16.6017、東經：120°28.7819」，後來林靖恩也證實該數字為李坤城海葬安息地點的座標，經Google地圖查詢位在台中外海。 她也曾表示李坤城生前遺願就是將骨灰灑向大海，「坤城就是喜歡瀟灑，嚮往自由」。
昨（20）日晚間，李坤城的臉書也PO出海葬畫面，只見李卓軒對著李坤城骨灰說：「爸爸，一路好走！」接著便在禮儀公司人員的指導下，將李坤城的骨灰撒入大海，場面相當鼻酸。他事後也在李坤城臉書表示：「我的父親李坤城先生已經平靜、安祥地回歸天上，榮歸安息在主的懷裡。在最後這一段與父親相處的階段當中，我們深知父親是一位不喜歡叨擾親友的人，他喜歡寧靜的思考與發想，因此在陪伴父親的最後一段路程時，我們選擇了台中某間禮儀公司。」最後，他也感性表示：「感覺上父親仍然陪伴著大家，我想父親在天上，將會永遠像他在《回到大自然》中所敘述「思念著月亮啊，思念著太陽」，永遠伴隨他的至親好友們。」