好天氣短暫回歸！下波鋒面「這天」接力炸雨 颱風最新動態出爐
經過前兩日「最強春雨」的襲擊後，今（21）日天氣終於回歸較穩定的型態，中央氣象局指出，鋒面在今日仍有水氣殘留，因此南部、東部及東南部地區還是有短暫陣雨或雷雨，今年第1號颱風「珊瑚」已經生成，不過其距離台灣非常遙遠，並不會造成任何威脅與影響，預計下週二至三（4/25至4/26）將再度伴隨一波鋒面南下，各地天氣又會有一波陰雨的天氣轉變。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天鋒面遠離，底層大氣受東北季風影響，迎風面的北部及東半部較陰沉有些短暫陣雨，不過東北風強度偏弱，降雨零星，中高層大氣則有些鋒面的殘存水氣通過，中南部為多雲時陰的天氣，各地多少有些零散的對流發展帶來些短暫陣雨，不過今天後續的雨勢都不大，範圍也比較偏向北、東部迎風側及山區。
林孝儒說明週末至下週一（4/24）台灣附近東北季風減弱轉偏東風，迎風北部及東半部的地形降雨相對都較零星，而中南部則為多雲有陽光露臉的天氣，不過午後山區將有些熱對流發展機會帶來局部短暫陣雨，前往山區仍是要備個雨具防範。
預期下週二至三將再度伴隨一波鋒面南下後轉東北季風影響，各地天氣又再有一波陰雨的天氣轉變，不過發展強度上是遠不及前兩日的波鋒面，因此帶來的降雨量比較有限的，這幾天可以仍要再慢慢觀察。此外，這兩天遠在關島東南方海面上發展的今年第1號颱風「珊瑚」，未來持續往西北行趨向關島，未來對台灣的天氣是不會有影響。
今日氣溫部分，由於鋒面後的東北季風增強，北部、宜蘭地區稍微轉涼，白天高溫落在攝氏23至25度，南部則是仍有攝氏25至30度的白天高溫，全台早晚低溫約為攝氏20度。