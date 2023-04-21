大甲媽遶境今晚起駕！防曬撇步曝光 曬傷擦「2物」更嚴重
大甲媽遶境今(21)日起駕，將展開長達9天8夜的遶境，預計4/30回鑾，隨著防疫禁令鬆綁，預料今年參與遶境的民眾會更加踴躍，遶境將橫跨臺中、彰化、雲林與嘉義4個縣市，全長約340公里。但在祈求平安的同時，皮膚科周宛儀醫師就呼籲：「一定要做好防曬！」同時提醒，像是頭皮、脖子、耳朵三處都是容易忽略的地方，務必要多留心！此外，如果已經曬傷，千萬不要再用「小護士」或是其他薄荷油塗抹，會讓狀況越來越糟。
記者周淑萍/綜合報導
農曆三月「瘋媽祖」，其中重頭戲就是大甲媽祖遶活動，今年預計4/21起駕，4/30回鑾，民眾跟著遶境的同時別忘記要注意防曬。真心皮膚科診所院長周宛儀醫師觀察，民眾跟著遶境時會記得穿袖套、長袖、長褲，但卻很容易忽略脖子、耳朵的防曬，甚至因為覺得悶熱就拿掉帽子，而讓頭皮被曬傷。
如果已經曬傷，皮膚感到紅腫痛，周宛儀醫師建議可「暫時用涼水涼敷」來降溫鎮定肌膚，「但因皮膚已經受傷不適合再擦防曬，可以用遮蔽的方式防曬，如撐傘、戴帽子、或穿防曬係數UPF 50以上的防曬衣物來防護。」此外，很多民眾很喜歡擦小護士或木瓜霜，醫師提醒：「其實對曬傷沒什麼效果，更別使用清涼的藥物塗抹，否則可能會讓狀況更嚴重。」
如果輕微曬傷除了用涼敷降溫之外，周宛儀醫師認為也能用較單純的保濕產品來暫時舒緩肌膚的不適，但較嚴重的曬傷還是應該儘快前往皮膚科就診，「曬傷過的皮膚之後產生敏乾肌或皮膚癌的機率也會提高，不可不慎！」
在遶境的過程中需要長時間的走路，腳容易長出水泡，水泡太大須由醫師使用無菌器械戳破放水，切勿自行擠破水泡，避免細菌感染器械不乾淨導致破傷風後悔莫及。醫師建議，遶境避免穿新鞋、拖鞋或是太合腳的鞋子，才會是最佳的選擇。