燒燙傷傷疤治療新選擇，UP雷射能量集中傷口重生

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燒燙傷分深淺，形成疤痕仍藏不適為什麼燒燙傷後會產生疤痕？皮膚科診所蔡佳芬院長表示，皮膚其實分為許多層次，不同層次的深淺構造都各不相同，不論受到什麼類型傷害，只要深度足夠，疤痕便會產生。許多人也有燙傷經驗，但沒有留下傷疤，此類傷口往往在淺真皮以上，頂多留下色素沉澱，隨時間便能代謝完全；然而燒燙傷若達到二度甚至三四度時，受傷層次超過癒合能力，傷疤便不可避免了。當傷口被劇烈毀壞，疤痕組織帶來的內縮反應，也會形成燒燙傷患者常見的肢體變形與攣縮。
《黑暗榮耀》影集中，女主不時抓自身傷疤，精湛演技將肌膚底下的搔癢感也傳給觀眾。這樣的行為，蔡佳芬院長表示，燒燙傷傷疤感受到抽痛，或者與正常組織感受不同時，其實就是神經纖維被疤痕組織纏繞導致的異樣感。疤痕組織形成時，可能纏繞在神經、血管周圍，尤其一些細小的感覺神經，一旦受到影響，傷疤處往往會因此抽痛，或者感受與正常組織截然不同。
外觀復原是重點，UP雷射協助重建《黑暗榮耀》女主幾乎不曾穿過任何袒露手、腳的衣物。蔡佳芬院長表示，燒燙傷患者在面對自身變化時，受到最大的心理衝擊，往往就在於外觀及身體協調上和從前大不相同。每一個燒燙傷患者前來治療時，都希望能讓外觀復原並且解決感覺上的不適，例如疤痕緊繃、刺痛異常感；以及功能性的問題，例如指節、手肘等部位無法伸直。
蔡佳芬院長回憶，由於自己同為燒燙傷患者，在燒燙傷的治療，會更注意全面性。台灣大型醫療環境，面對功能性重建不遺餘力，然而疤痕的後續修護與照顧，雖有儀器可進行治療，卻較少宣傳與使用，皮膚科診所因此成為較早期引進能夠針對燒燙傷傷疤復原的──UP雷射，並致力與大眾分享。
UP雷射能量集中，避免熱傷害問題醫學界中治療嚴重凸疤、燒燙傷傷疤，基本以飛梭雷射為主，往往共同點都是加熱施打處，刺激自身的修復功能。蔡佳芬院長表示，由於疤痕組織已經嚴重受損，癒合、修復、再生能力有限，必須避免給予額外負擔與傷害，但一般雷射施打時，往往伴隨熱傷害的問題。
UP雷射在幾乎不會造成額外的熱傷害與熱破壞的同時，還是能利用雷射柱的能量，刺激已經嚴重受損的疤痕組織，誘發殘餘皮膚內的幹細胞，用柔軟的皮膚纖維取代疤痕組織，讓疤痕軟化、放鬆，緩解攣縮與不適，同時促進外觀修復。
燒燙傷患者治療新選擇，放下傷疤走向美好結局在治療過程中，燒燙傷患者不管換藥、植皮、雷射過程中，都會面臨到疼痛問題。UP雷射在治療上，蔡佳芬院長與其團隊，經過研究與努力後發現，只要敷麻藥的時間足夠，讓麻藥充分滲透，在施打過程中，便不至於會有疼痛感受。
蔡佳芬院長表示，燒燙傷患者由於患部修復能力有限，治療要更加注意，UP雷射術後修復過程相對簡易，僅需內服與外用藥物，就能達到良好的修復效果，避免耗時費力的過程。
《黑暗榮耀》中，女主即使傷疤在身，也完成了自己的榮耀，然而真實人生中，燒燙傷傷疤也有醫美治療新選擇，幫助燒燙傷患者迎向嶄新的人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57481
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