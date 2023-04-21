台積電強勢領軍！台股早盤漲逾90點 碳權概念股超旺
美股四大指數昨（20）日走跌，但台股風向球台積電法說會釋出令市場安心的訊息，ADR漲逾2%，台北股市今（21）日開高走高，早盤一度漲逾90點，來到15802點，台積電漲7元，來到520元。其他重要電子股也回神，如聯發科與鴻海，而總統蔡英文提出成立碳權交易所政策，使碳權概念股表現亮眼，造紙類股也紅通通，華紙飆漲停，永豐餘、寶隆、榮成漲5到8%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數20日下跌110.39點，或0.33%，收33786.62點；那斯達克指數下跌97.67點，或0.8%，收12059.56點；標普500指數下跌24.73點，或0.6%，收4129.79點；費城半導體指數下跌0.10點，或0.00%，收3046.28點。
台北股市今日早盤一度漲逾90點，來到15802點，晶圓代工龍頭、權值股台積電昨日法說會，第一季毛利率超越高標，ADR漲逾2%，今日股價也強勢漲7元，來到520元，漲幅逾1%。同樣為晶圓代工的聯電也漲0.5%、世界先進漲約1%，唯力積電跌超過1%。
其他重要電子股，聯發科回神小漲，南亞科、華碩、群創、友達、大立光、英業達漲1到2%。緯創調整產能，中國泰州廠停工，今股價弱勢跌超過3%，國巨則跌近1%。至於國防軍工概念股也漲多拉回，雷虎、和成、合勤控、八貫、寶一跌1到4%。
總統蔡英文提出成立碳權交易所的政策，證交所將與國發基金在今年中合資成立新公司「臺灣碳權交易所」，使碳權概念股紅通通，像是倍力、華紙、農林早盤飆漲停，永豐餘漲逾7%、正隆漲3%以上，世紀鋼、盈正、華城、碩天、台泥漲逾1%。另外，造紙股也再攻高，正隆、寶隆、榮成、士紙、永豐實漲4到7%。