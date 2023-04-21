NBA季後賽／Harden惡犯遭驅逐！76人102:97驚險聽牌　Maxey砍25分

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今天籃網在主場迎敵，開賽中鋒Nic Claxton前3次出手都命中，帶領球隊打出不錯的氣勢，不過若要和76人對攻終究不是明智的選擇，Maxey首節砍下12分，帶領客隊以32:28領先。
次節籃網的命中率開始下滑，半場打完他們以47:58落後76人達到11分。前兩節Maxey和Spencer Dinwiddie各得到15分，並列全場最高，Mikal Bridges攻下13分，James Harden得到12分。
下半場開打後，Bridges攻下9分、率籃網打出16:5的攻勢將分差追平，這時候76人明星中鋒Joel Embiid疑似出現受傷的情況，不過暫停回來後，他很快回到場上，看似並無大礙。
之後場上出現一些重大轉折，Harden在一次運球途中，出肘打在了防守他的Royce O'Neale肚子上，結果裁判在檢視後，吹了他二級惡意犯規，直接被驅逐出場。Harden在第三節單節攻下了9分，離場時得到了21分5籃板4助攻，三分球7投3中，該節打完76人暫時以76:82在客場落後。
因為這個判決，末節的戰局變得有些詭譎。進入最後3分鐘時，籃網僅領先1分，Bridges急停跳投得2分，之後76人失誤掉球，主場軍快攻得手，Maxey投進三分球趕緊止血，最後2分鐘籃網2分領先。
之後Dinwiddie傳球失誤被抄，Maxey抄截上籃，兩軍追平。籃網下一波進攻沒能打進，暫停回來後又是Maxey的三分球，讓76人超前比數。籃網反攻，Dinwiddie被犯規、兩罰一中。
76人下一波進攻沒進，Dinwiddie快速推進，他選擇上籃、但是被Embiid協防送出阻攻，PJ Tucker兩罰一中，客隊領先3分。籃網下一回合以失誤收場，比賽至此結束。
第2戰攻下33 分的Maxey，今晚再次挺身而出，他17投10中得到了25分；Embiid遭到對手嚴防，13投5中，只有14分進帳，但有10籃板2阻攻，其中讀秒時刻的關鍵封蓋，幫助球隊守下勝利。
籃網方面，Bridges總計26投9中得到26分，Dinwiddie攻下20分7籃板，Claxton得到了18分。
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