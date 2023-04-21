SHINee 5月以完整體回歸！泰民退伍洩「心聲」：想和成員們住一起
2008年出道的南韓人氣男團「SHINee」初始成員包括溫流、鐘鉉、KEY、珉豪和泰民，2017年鐘鉉逝世後，官方於2018年宣布組合以4人體制活動。近日年紀最小的成員泰民終於退伍，SHINee睽違多年即將在5月以「完整體回歸」，近日泰民在SHINee YouTube頻道最新影片中，被問到「有什麼想和SHINee哥哥們一起做的嗎？」他也回應：「很想再和成員們再過一次宿舍生活。」並解釋背後原因。
記者郭佩蓉/綜合報導
身為SHINee「忙內」的泰民終於在本月4日正式退伍，已全數「軍畢」的SHINee預計將在5月以完整體回歸，讓粉絲們相當期待。18日SHINee YT發出名為「TAEMIN's Long time no see（feat.Q&A）」的新影片，只見退伍後時隔許久再次露面的泰民，帥氣臉龐依舊，氣色非常好，在影片開頭就向粉絲們打招呼，表示：「大家好，好久不見了，是不是等我很久了？」
他接著回答粉絲們各式各樣的問題，其中被問到「有什麼想和SHINee哥哥們一起做的嗎？」他表示很想和其他成員們一起再過一次宿舍生活，並解釋原因：「（當時）我們一起生活，雖然有很多不合拍的地方，也經常想『太需要一個人的空間了』。」但如果是現在的話，他透露：「應該可以享受當時沒能享受的樂趣。」
影片曝光後，粉絲們也紛紛留言：「泰民，我等你好久了」、「已經聽到Key和珉豪吵架的聲音了，但是我覺得會很有趣」、「馬上進行！大贊成」、「在這短短的影片裡，也能真切感受到泰民對隊友們的愛，泰民，我會一直在你身邊」、「永遠支持Shinee、泰民」、「泰民我愛你」、「好想你嗚嗚嗚。」