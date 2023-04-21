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鼻塞、嗅覺喪失！慢性鼻竇炎＋鼻息肉困擾多　術後生物製劑助改善

鼻塞、嗅覺喪失！慢性鼻竇炎＋鼻息肉困擾多　術後生物製劑助改善
鼻塞、嗅覺喪失！慢性鼻竇炎＋鼻息肉困擾多　術後生物製劑助改善

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】慢性鼻竇炎相當常見，一般會以藥物治療改善症狀，但有部分病人症狀遲遲無法獲得改善，治療後鼻竇炎仍反覆發作，導致黏膜增生，產生病態性的黏膜組織，發展成所謂的「慢性鼻竇炎合併鼻息肉」。

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過去，這類病人只能反覆手術搭配類固醇治療，但台灣鼻科醫學會已有新的治療指引共識。義大醫院頭頸部腫瘤外科主任王誌群表示，病人若接受過鼻竇內視鏡手術後復發，且符合第二型發炎過敏體質、使用口服或鼻腔沖洗類固醇無效等情況，可考慮搭配生物製劑治療，有助降低復發、反覆手術的機率。

慢性鼻竇炎合併鼻息肉　嗅覺異常困擾多

鼻竇炎依發病時間可分為「急性鼻竇炎」和「慢性鼻竇炎」。慢性鼻竇炎的病人發病時間通常超過3個月，鼻黏膜長期處在發炎狀態甚至產生鼻息肉，受到的影響也更多、更長久。

王誌群主任指出，台灣約有15－20%的慢性鼻竇炎患者，其病因通常是因鼻中膈彎曲、空污、吸菸、過敏性鼻炎、潛在遺傳性疾病、免疫異常等導致鼻竇炎反覆發作，而合併有氣喘共病、第二型發炎過敏體質者，則較容易有慢性鼻竇炎合併鼻息肉的狀況。

慢性鼻竇炎合併鼻息肉的患者以成人較多，病患常有鼻塞、鼻涕倒流、臉部腫脹悶痛、嗅覺或味覺異常甚至喪失、頭痛、眼窩脹痛、聽力部分受影響及睡眠障礙等症狀。王誌群主任特別提到，約有6－7成的病人有嗅覺問題，成人患者常會抱怨吃東西沒有味道、聞不到香水味等，影響生活品質；嚴重嗅覺喪失甚至可能讓自己暴露在聞不到瓦斯味的危險事件風險之中。

術後不斷復發好挫折　生物製劑輔助治療新利器

慢性鼻竇炎合併鼻息肉的患者一般會先以類固醇鼻噴劑、抗組織胺等藥物治療，一旦治療無效或長期使用類固醇產生副作用，就會利用鼻竇內視鏡手術切除鼻竇、清除息肉，改善鼻竇通氣、引流等生理功能。

不過，王誌群主任指出，通常難治型的慢性鼻竇炎合併鼻息肉多屬於第二型發炎反應，也和鼻息肉復發及氣喘共病有關。即使術後用類固醇治療有部分功效，但病人常因類固醇副作用及病症控制效果不彰，藥物服從性不高，很快又復發需再次手術，不只病人辛苦，身為開刀的醫師其實也蠻挫折的。

對於這些病人來說，除了傳統藥物和手術之外通常需要更多的治療選項。生物製劑主要由蛋白質組成，可透過調控特定細胞激素（cytokine）來改善發炎。王誌群主任說明，台灣鼻科醫學會針對慢性鼻竇炎合併鼻息肉的成年患者提出治療共識，若做過鼻竇內視鏡手術又復發，影像檢查有雙側鼻息肉，且以下5項條件符合3項就建議使用生物製劑治療，包含：

  • 有第二型發炎反應的證據，包含組織嗜酸性球≧10／hpf，或血液嗜酸性球≧250／μL或IgE總量≧100 IU／mL
  • 使用全身性類固醇無效（一年≧2次療程，或長期（＞ 3個月）使用低劑量類固醇），或有全身性類固醇禁忌症
  • 顯著影響生活品質，如：SNOT-22鼻及鼻竇疾病生活評估量表≧40分
  • 嗅覺明顯喪失
  • 有氣喘共病
生物製劑治療問世，有助術後更快地縮小鼻息肉體積，改善鼻腔阻塞、嗅覺喪失，還可減少大約7成的復發以及反覆手術的機率，讓鼻竇炎合併鼻息肉的患者在治療上不再有太大的挫折感。王誌群主任建議，病友應尋求專業協助，搭配影像學檢查、抽血檢測，並和醫師充分討論出最適合自己的治療方法，以獲得更好的治療機會。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57519

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