新北土城當鋪遭衝鋒槍掃射　民進黨批：侯友宜出國渡假避風頭

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卓冠廷表示，侯友宜在去年選舉公報上所寫的「安居樂業」，從這兩天的治安事件顯然已經完全破功跳票，新北治安惡化嚴重，事件也層出不窮，侯友宜才在出訪新加坡前說要讓世界看到台灣，結果卻是新北市連兩天傳出重大槍擊案，兩天之內開了超過60槍，甚至在光天化日之下在交通要道旁發生槍擊案，造成市民惶恐不安。難道這就是侯友宜吹噓的「新北市治安非常穩定嗎？」
卓冠廷強調，侯市府近年治安成績越來越差，單從遠見雜誌縣市總體競爭力調查逐年排名來看，新北市的治安評比在侯友宜就任時是全國第三，好不容易在2021年爬到全國第一，又迅速在去年暴跌到全國第11，已經落入後段班。對比侯友宜今年主持警政工作會報，指出去年到今年新北掃蕩81個非法幫派，現在則是光天化日之下連二天發生開槍掃射案，彷彿侯友宜跟人民活在平行時空，呼籲侯友宜正視新北的市政問題，不要再把心思放在選總統，一個連市民都保護不了的市長，如何有能力保護好國家安全？
林楚茵指出，侯友宜在受到媒體人羅友志爆料後，無法回應社會質疑，就立刻安排出訪新加坡避風頭，但在議員檢視相關行程時，相關局處卻三緘其口，不是遮遮掩掩，就是避而不談，好像是在做一件「見不得光」的事情。離譜的是，侯友宜的身分是市長，新加坡市政考察竟然談「台灣未來走向」以及「兩岸關係」等與城市交流且非市長職權無關的事，這不僅是越俎代庖，忽視2300萬人民的民意，更可能對國際釋放錯誤的訊息，讓人十分遺憾。
林楚茵強調，國際和兩岸關係，都攸關中華民國台灣的未來，絕非是找專家臨時抱佛腳就可以侃侃而談，希望侯友宜能夠如他所說，做好自己該做的角色，而不是每天「呷碗內，看碗外」，「說一套做一套」，荒廢新北市政，讓市民失望。