「最強春雨」故意跳過台南？專家點出原因 下波解渴時間曝光
經過前兩日「最強春雨」的襲擊後，今（21）日天氣終於回歸較穩定的型態，不過原先預計這波鋒面可能替南部地區帶來較多降雨，順便解解水庫的渴，但效果卻不如預期，天氣風險公司分析師林孝儒指出，主要是行經南部的節奏較快也同時在減弱，才對紓解南台灣水情沒有太大幫助；氣象專家賈新興則說，南部要再有解渴機會，需等待梅雨季，而今年梅雨時間推測在6/5之後才有利第一波鋒面建立，請民眾還是要節約用水。
記者張志浩/綜合報導
林孝儒說明，昨日本波鋒面南移過程中節奏較快也有些減弱，雖然短時有較大雨勢發生，但持續時間不久，累積的雨量也就不多，大多數降雨都落在嘉義以北的西半部，因此本波春雨無助於紓解南台灣水情，反倒是中北部水庫為最大收益者，算是稍微緩解了中部地區的用水壓力。
賈新興也分析，昨日鋒面南移的過程中，整個結構慢慢變弱，南側的水氣明顯減少，還有一項重要原因就是「西南風」不夠強，賈新興解釋，昨日鋒面對流發展最強的地方在台灣「西南部外海」，不過西南風的減弱，導致對流雲系無法順著風勢被導入南部，因此台南地區的降雨非常可惜的不足預期。
賈新興指出，南部地區想好好解渴，可能要還是要等到梅雨季，4月底雖然還有兩波鋒面，但對南部影響不大，而目前觀測上，5月底之前都是不利降雨系統發展的大環境，梅雨季可能要等到6/5至6/6之後，搭配西南風的增強才會慢慢成形，因此節約用水仍是要持續保持的習慣。