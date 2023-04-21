鼾聲如雷竟是「睡眠呼吸中止症」！APP紀錄睡眠為您打分數讓您邁向好眠

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醫：肥胖、男性、壓力大者較易罹患睡眠呼吸中止症台中慈濟醫院醫務秘書兼任睡眠醫學中心主任邱國樑醫師解釋，睡眠呼吸中止症造成的原因為睡眠時因呼吸道肌肉放鬆、垂落、頸部重量或結構問題，導致呼吸道狹窄，使呼吸變淺且費力，患者會出現明顯的打鼾聲，嚴重時便會造成呼吸道阻塞而窒息。其中肥胖、體重過重者較容易發生，且根據台灣睡眠醫學學會2023年調查顯示，近兩成逾40歲台灣男性有睡眠呼吸中止症中高風險，是女性的九倍。再加上現代人因工作壓力大，睡眠時間不定，長期下來容易造成失眠，進而有較高的機率罹患睡眠呼吸中止症。
睡眠呼吸中止症，不只傷身也傷「心」睡眠呼吸中止症顧名思義「睡眠過程中止呼吸」，因夜間反覆缺氧，常見的症狀有：白天嗜睡、頭痛、注意力不集中、情緒不佳、性功能障礙。近年來流行性病學調查也顯示，罹患高血壓、心衰竭、缺血性心臟病、心房顫動、腦中風、肺高壓的病人中，其中有40%至80%都有睡眠呼吸中止症，而患者往往因不了解睡眠呼吸中止症的嚴重性，導致錯失治療黃金期。
如何判斷睡眠呼吸中止症？邱國樑主任說明，判斷睡眠呼吸中止症可參考呼吸中止指數，即每小時若睡覺的時候打呼，但呼吸偶爾會停10秒以上，每小時有五次以上，就算是的睡眠呼吸中止症。5-15次是輕度，可以透過側睡或積極減重等方式改善，15-30次是中度，30以上屬於重度。邱國樑主任建議，若本身或枕邊人有打呼、白天嗜睡等常見的症狀發生或對睡眠呼吸中止症有疑慮的民眾，可至睡眠中心或胸腔內科等相關科別了解，進一步安排睡眠檢測及多項生理檢查以診斷是否確實有罹患睡眠呼吸中止症。
APP紀錄睡眠情況 邁向好眠睡眠呼吸中止症會針對嚴重的程度不同，給予不同的治療方式。中重度的患者應優先考量配戴持續性正壓呼吸器，利用正壓空氣撐開上呼吸道阻塞的部位，維持睡眠過程中呼吸道的暢通。民眾也可透過手機下載APP進行雲端監控追蹤呼吸器使用情況、睡眠品質及記錄個人化的睡眠資訊，包含分析使用時間、睡眠過程中是否有漏氣、面罩脫落次數、窒息指數等使患者更能了解自己的改善情況。手機APP也可以記錄每天治療狀況，不只民眾參考，更可提供醫師判斷居家治療效果，作為治療調整的參考，提升居家治療品質。
邱國樑主任呼籲，改善睡眠呼吸中止症，除了治療以外也要改善生活習慣和多運動。如發現家人睡覺時有睡眠呼吸中止症症狀，盡快到睡眠中心或胸腔內科等相關科別諮詢了解。
▲手機APP雲端監控追蹤呼吸器使用情況、睡眠品質及記錄個人化的睡眠資訊，使患者更能了解自己的改善情況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57550
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