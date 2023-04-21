NBA季後賽／Curry爆發砍36分拯救球隊！勇士114:97主場扳回一城

我是廣告 請繼續往下閱讀
開賽兩隊前幾次進攻都沒有得手，勇士靠著今天先發的Jordan Poole快攻灌籃開張，國王開賽外線6投0中，給他們帶來了一些麻煩，首節後段JaMychal Green在系列賽首次上場，在Donte DiVincenzo的壓哨拋投命鐘後，該節打完勇士以29:20領先。
雖然團隊進攻狀態不算太好，但勇士今天有做到在進攻時打快、但不要太急躁的要求，讓他們在轉換中得到一些機會，Curry半場得到了18分，Looney抓下6個進攻籃板，勇士兩節打完53:41領先。
易籃再戰後，雙方進攻端都有加溫的趨勢，Moses Moody這一節發揮不錯，勇士一波8:2的小高潮，稍微將比分拉開；Curry拋投完成三分打，讓球館陷入沸騰。不過之後De'Aaron Fox挺身而出，個人連得6分、讓國王緊咬比數，該節打完雙方還是維持在12分差距。
末節Curry一開始就在場上，他投進三分球、後續onathan Kuminga又灌籃得手，讓球隊打出14:7的攻勢，領先來到全場最大的19分。球隊也穩穩地保持優勢直到終場，將系列賽追成1:2。
Curry這一場25投12中，投進6顆三分球，得到了36分，另有6籃板3助攻2抄截；Andrew Wiggins此役拿到了20分7籃板3助攻，Looney得到4分20籃板9助攻，其中有9個進攻籃板。國王方面，以Fox的26分10籃板9助攻為最佳。
本場比賽兩隊的投籃表現都很糟糕，勇士為40%，而國王更糟僅有38%，但勇士靠著19個進攻籃板和只有12次的失誤控制住了局面，也拿下勝利。
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。