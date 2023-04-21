NBA季後賽／西區首輪賽程、分析、賽果總統整　灰熊擊潰湖人扳平

NBA季後賽／Curry爆發砍36分拯救球隊！勇士114:97主場扳回一城

▲Stephen Curry切入上籃。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry切入上籃。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-23賽季首輪季後賽，金州勇士在客場的表現不佳，連丟兩場比賽，不過他們今(21)日在主場重新振作，主將Stephen Curry得到36分，中鋒Kevon Looney狂抓20籃板，球隊終場以114:97贏球，系列賽扳回一城。

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勇士今天開賽前處於系列賽0-2的落後，雖然他們本季在主場的表現一直不錯，但此役Draymond Green被禁賽，且Gary Payton II因為生病而缺陣，陣容並非處於完整狀態。

開賽兩隊前幾次進攻都沒有得手，勇士靠著今天先發的Jordan Poole快攻灌籃開張，國王開賽外線6投0中，給他們帶來了一些麻煩，首節後段JaMychal Green在系列賽首次上場，在Donte DiVincenzo的壓哨拋投命鐘後，該節打完勇士以29:20領先。

雖然團隊進攻狀態不算太好，但勇士今天有做到在進攻時打快、但不要太急躁的要求，讓他們在轉換中得到一些機會，Curry半場得到了18分，Looney抓下6個進攻籃板，勇士兩節打完53:41領先。

易籃再戰後，雙方進攻端都有加溫的趨勢，Moses Moody這一節發揮不錯，勇士一波8:2的小高潮，稍微將比分拉開；Curry拋投完成三分打，讓球館陷入沸騰。不過之後De'Aaron Fox挺身而出，個人連得6分、讓國王緊咬比數，該節打完雙方還是維持在12分差距。

末節Curry一開始就在場上，他投進三分球、後續onathan Kuminga又灌籃得手，讓球隊打出14:7的攻勢，領先來到全場最大的19分。球隊也穩穩地保持優勢直到終場，將系列賽追成1:2。

Curry這一場25投12中，投進6顆三分球，得到了36分，另有6籃板3助攻2抄截；Andrew Wiggins此役拿到了20分7籃板3助攻，Looney得到4分20籃板9助攻，其中有9個進攻籃板。國王方面，以Fox的26分10籃板9助攻為最佳。

本場比賽兩隊的投籃表現都很糟糕，勇士為40%，而國王更糟僅有38%，但勇士靠著19個進攻籃板和只有12次的失誤控制住了局面，也拿下勝利。

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